《福布斯》音乐人吸金榜 Highest-paid musicians
《福布斯》近期公布2012年度音乐人吸金榜，美国说唱教父Dr. Dre以1.1亿美元的年收入成为收入最高的音乐名人。现年47岁的Dr. Dre主要收入并不单纯来自音乐，他六年前创办的“魔音耳机”(BEATS)去年被HTC收购51%的股权。 REUTERS/David McNew
Pink Floyd乐队主唱罗格·沃特斯(Roger Waters)现年68岁，以8800万美元的年收入位列榜单亚军，其收入主要来自《The Wall》巡演。 REUTERS/Shannon Stapleton
第3名：现年65岁的“英国乐坛常青树”埃尔顿·约翰(Elton John)，年收入为8000万美元，收入来自每年100场演唱会和电影配乐、专辑等。 REUTERS/ Jumana El Heloueh
第4名：摇滚乐队U2，平均年龄50岁以上，年收入为7800万美元，主要收入来自破纪录的三年360场演唱会。 REUTERS/John Kolesidis
第5名：于1990年创立的英格兰男子流行演唱组合接招合唱团(Take That)，年收入为6900万美金，经历解散和重组后开展巡演。 REUTERS/Anthony Harvey
第6名：现年50岁的美国摇滚巨星邦乔维(Bon Jovi)，年收入为6000万美元，主要收入来自于全球巡演。 REUTERS/Steve Marcus
第7名：现年31岁的“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)，年收入为5800万美元，主要收入来自新专辑、香水广告和担任选秀导师。REUTERS/Stephen Lam
第8名：现年70岁的前披头士成员保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)，年收入为5700万美元。REUTERS/Mario Anzuoni
美国乡村音乐小天后、现年23岁的泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)以5700万美元的年收入并列榜单第八位，新专辑《RED》首周卖出120万张，是美国自2002年以来首周销量最高的专辑。 REUTERS/Mario Anzuoni
第10名：现年18岁的欧美乐坛小王子贾斯汀·比伯(Justin Bieber)，是榜单中最年轻的音乐人，年收入为5500万美元。 REUTERS/Mario Anzuoni
美国乡村歌手Toby Keith以5500万的年收入并列第10名，收入主要来自专辑及巡演。 REUTERS/Harrison McClary
第12名：红透半边天的R&B/Soul女歌手蕾哈娜(Rihanna)，年收入为5300万美元，主要来自巡演和商业代言。 REUTERS/Dylan Martinez
第13名：欧美流行音乐天后Lady Gaga，年收入为5200万美元，主要来自专辑、巡演以及众多商业代言。 REUTERS/Cathal McNaughton
第14名：喷火战机乐队(Foo Fighters)，年收入为4700万美元，主要来自专辑销量及乐队巡演。 REUTERS/Danny Moloshok
第15名：Hip Hop天王吹牛老爹(Diddy)，年收入为4500万美元。作为全球最具商业头脑的艺人之一，吹牛老爹去年收入主要来自他与帝亚吉欧(Diageo)集团合资的诗珞珂(Ciroc)伏特加酒。 REUTERS/Mario Anzuoni
美国超人气歌手凯蒂·佩里(Katy Perry)以4500万的年收入并列第15位，其收入主要来自专辑销量及加州梦巡演。 REUTERS/Lucas Jackson