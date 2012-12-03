《福布斯》音乐人吸金榜 Highest-paid musicians

《福布斯》近期公布2012年度音乐人吸金榜，美国说唱教父Dr. Dre以1.1亿美元的年收入成为收入最高的音乐名人。现年47岁的Dr. Dre主要收入并不单纯来自音乐，他六年前创办的“魔音耳机”(BEATS)去年被HTC收购51%的股权。 REUTERS/David McNew