美剧男星吸金榜 Highest-paid TV actors

第二名：收入为1,800万美元的雷·罗马诺。该榜单的研究数据反映了电视剧男明星在2011年5月到2012年5月之间的预估收入，未计入需要扣除的经纪人费用和代理费用，或“作为一名明星的其他开销”。 REUTERS/Mario Anzuoni