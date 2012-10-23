美剧男星吸金榜 Highest-paid TV actors
《福布斯》近日公布收入最高电视剧男明星排行榜，在热播喜剧《好汉两个半》中取代查理·辛担任男主演的艾什顿·库彻(Ashton Kutcher)同时还取代了前者成为收入最高的电视剧男星，总收入达2,400万美元。目前出演《愤怒管理》(Anger Management)的查理·辛这次甚至都没能进入前十。 REUTERS/Mario Anzuoni
《豪斯医生》男主角休·劳瑞(Hugh Laurie)和出演《人到中年》(Men of a Certain Age)的雷·罗马诺(Ray Romano)并列第二名，收入为1,800万美元。休·劳瑞在《豪斯医生》结束了长达8年的播出后收入将会下降。 REUTERS/Mario Anzuoni
第二名：收入为1,800万美元的雷·罗马诺。该榜单的研究数据反映了电视剧男明星在2011年5月到2012年5月之间的预估收入，未计入需要扣除的经纪人费用和代理费用，或“作为一名明星的其他开销”。 REUTERS/Mario Anzuoni
《我为喜剧狂》)男主角亚力克·鲍德温(Alec Baldwin)与马克·哈蒙(Mark Harmon)并列第四名，收入为1,500万美元。REUTERS/Mark Blinch
马克·哈蒙主演了《海军犯罪调查处》，是哥伦比亚广播公司的收视热门。 REUTERS/Mario Anzuoni
第六名：出演《最后的男人》(Last Man Standing)的蒂姆·艾伦(Tim Allen)。 REUTERS/Gus Ruelas
第七名：《好汉两个半》中另一主演乔恩·克莱尔(Jon Cryer)。 REUTERS/Mario Anzuoni
第八名：ABC电视台的热播美剧《实习医生格雷》中的帕特里克·德姆西(Patrick Dempsey)，收入为1,200万美元。 REUTERS/Lucas Jackson
《生活大爆炸》中的两位男星吉姆·帕森斯(Jim Parsons)和约翰尼·盖尔克奇(Johnny Galecki)、杰森·席格尔(Jason Segel)并列第九名，收入为800万美元。 REUTERS/Lucy Nicholson
约翰尼·盖尔克奇最为观众熟知的角色是喜剧《罗珊娜》(Roseanne)中的David，还因此获得了青年艺人奖。其主演的《生活大爆炸》更是赢得无数粉丝。 REUTERS/Mario Anzuoni
杰森·席格尔曾出演《老爸老妈的浪漫史》及《犯罪现场调查》。 REUTERS/Jessica Rinaldi