好莱坞最具商业价值明星榜 Best Actors For The Buck

福布斯网站Forbes.com公布好莱坞最具商业价值的明星榜单，奥斯卡影后娜塔丽·波特曼(Natalie Portman)名列榜首，片商在她身上每投资1美元便可赚到42.70美元。波特曼主演的《黑天鹅》投资额约为1,300万美元，但其全球票房达到3.29亿美元。 REUTERS/Tony Gentile