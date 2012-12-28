好莱坞最具商业价值明星榜 Best Actors For The Buck
福布斯网站Forbes.com公布好莱坞最具商业价值的明星榜单，奥斯卡影后娜塔丽·波特曼(Natalie Portman)名列榜首，片商在她身上每投资1美元便可赚到42.70美元。波特曼主演的《黑天鹅》投资额约为1,300万美元，但其全球票房达到3.29亿美元。 REUTERS/Tony Gentile
《暮光之城》女主演克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)排名第二位，其投资回报率为1:40.6。她同时也是福布斯榜单上收入最高的好莱坞女演员，其2012年的收入约为3,450万美元。 REUTERS/Luke MacGregor
《变形金刚》男星希亚·拉博夫(Shia LaBeouf)名列第三，投资回报率为1:35.8。Forbes.com根据演员片酬、过去三年参演的三部影片的全球票房预估计算出投资回报额。 REUTERS/Tony Gentile
第四名：《暮光之城》男星罗伯特·帕丁森(Robert Pattinson)，投资回报率为1:31.7。 REUTERS/Suzanne Plunkett
第五名：《哈利·波特》系列男主演丹尼尔·雷德克里夫(Daniel Radcliffe)，投资回报率为1:30.5。 REUTERS/Mario Anzuoni
第六名：“狼人”泰勒·洛特纳(Taylor Lautner)，投资回报率为1:29.5。REUTERS/Mario Anzuoni
第七名：因主演电影《宿醉》而成名的布莱德利·库珀(Bradley Cooper)，投资回报率为1:25。库珀2011年被美国《人物》杂志评选为全球最性感男人。 REUTERS/Fred Thornhill
第八名：好莱坞动作巨星道恩·强森(Dwayne Johnson)，投资回报率为1:22.7。 REUTERS/Gus Ruelas
第九名：女星艾米·亚当斯(Amy Adams)，投资回报率为1:22.6。艾米·亚当斯代表作品有《魔法奇缘》、《虐童疑云》、《斗士》等。 REUTERS/Mario Anzuoni
第十名：男星凯文·詹姆斯(Kevin James)，投资回报率为1:22.4。 REUTERS/Mario Anzuoni