香港面貌今昔对比 Hong Kong: 15 years later

2010年1月28日，香港建筑师张智强躺在自己32平米公寓内的吊床上。在寸土尺金的香港，建筑师张智强以自己的公寓为样本，在32平方米的狭小空间中变化出多种生活的可能。因为空间有限，他打破了所有区隔，把不同的功能进行重叠和more

2010年1月28日，香港建筑师张智强躺在自己32平米公寓内的吊床上。在寸土尺金的香港，建筑师张智强以自己的公寓为样本，在32平方米的狭小空间中变化出多种生活的可能。因为空间有限，他打破了所有区隔，把不同的功能进行重叠和压缩，例如床和沙发重叠，窗帘与投影屏幕重叠。 REUTERS/Bobby Yip

Close