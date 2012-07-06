路透记者镜头下的香港变迁 Hong Kong: 15 years later
1997年6月22日，香港维多利亚港。 REUTERS/Jason Reed
1998年6月30日，庆祝香港回归一周年前一天，艺术家将中国已故领导人邓小平和英国前首相撒切尔夫人会谈情景的蜡像陈烈在香港历史博物馆。这一提名为“历史时刻”的雕塑展现了1982年9月14日，两国领导人就恢复中国对香港恢复more
1997年6月30日，中国人民解放军驻港部队进驻香港欢送大会在深圳隆重举行。REUTERS/Larry Chan
1997年7月1日，人们在中环兰桂坊庆祝香港回归。 REUTERS/Bobby Yip
1997年7月1日，中英两国政府香港政权交接仪式在香港会议展览中心新翼的五楼大会堂举行，在象征中英两国政府香港政权交接的降旗、升旗仪式中，中国国旗升起(左)，英国国旗降下(右)。 REUTERS/Kimimasa Maymore
2003年9月25日，游客在山顶俯瞰维多利亚港。REUTERS/Bobby Yip
2003年5月22日，一名哀悼者戴着口罩为因SARS殉职的谢婉雯医生送行。谢婉雯为香港对抗SARS(非典型肺炎)疫症期间为抢救SARS病人而殉职的首位公立医院医生。 REUTERS/Bobby Yip BY/RCS
2004年10月22日，居民在重阳节为祖先扫墓。 REUTERS/Kin Cheung
2005年6月11日，香港仔(Aberdeen)，选手参加端午节赛龙舟比赛。 REUTERS/Kin Cheung KC/KI
2005年8月13日，“世界之胃”比赛在香港举行，参赛者在半决赛上吃饺子。 REUTERS/Paul Yeung ODLY KC/SA/TY
2006年7月30日，香港动漫电玩展期间，爱好者扮成日本漫画《金童卡修》的角色在维多利亚港前留影。 REUTERS/Paul Yeung
爱好者扮成《星球大战》与《蝙蝠侠》中的人物。 REUTERS/Paul Yeung
2007年6月28日，一家购物商场展出已故中国领导人邓小平的蜡像，以庆祝香港回归10周年。 REUTERS/Paul Yeung
2007年11月28日，一名选手在一五星级酒店参加名为“对冲基金搏击之夜”拳击比赛。这是一项白领间的拳击赛事，银行家和对冲基金经理们会在这里一决胜负，其目的是为一个名为“微笑行动”的儿童医疗慈善机构筹集资金。 REUTEmore
2008年8月12日，北京奥运会期间，日本骑手Yoshiaki Oiwa在香港赛马场参加马术三日赛。 REUTERS/Bobby Yip
2008年12月19日，外国游客模仿功夫巨星李小龙雕塑的动作。 REUTERS/Woody Wu
2008年1月21日，香港迪斯尼乐园表演。 REUTERS/Bobby Yip
2008年2月6日，香港铜锣湾，以创制“阿一鲍鱼”闻名的名厨杨贯一在自己创办的福临酒店烹饪鲍鱼。 REUTERS/Victor Fraile
2009年3月20日，依靠政府退休金为生的老人坐在笼屋里。笼屋是在香港最低标准的住房，月租金为150美元。 REUTERS/Bobby Yip
2009年4月22日，回收站内将送往大陆进行再利用的废纸堆。 REUTERS/Tyrone Siu
2009年2月26日，成龙在香港国际电影节的宣传活动上答记者问。 REUTERS/Bobby Yip
2009年6月14日，在香港健美比赛上，参赛者在后台观看表演。 REUTERS/Aaron Tam
2009年12月15日，两名警察在维多利亚港旁的星光大道巡逻。 REUTERS/Tim Chong
2010年1月28日，香港建筑师张智强躺在自己32平米公寓内的吊床上。在寸土尺金的香港，建筑师张智强以自己的公寓为样本，在32平方米的狭小空间中变化出多种生活的可能。因为空间有限，他打破了所有区隔，把不同的功能进行重叠和more
2010年7月30日，苹果iPhone 4在香港正式发售，顾客排队购买。 REUTERS/Tyrone Siu
2011年5月11日，位于环球贸易广场的香港丽嘉酒店，一名员工俯瞰维多利亚港。 REUTERS/Bobby Yip
2011年3月25日，在香港国际七人橄榄球赛上，球迷装扮成核辐射检查员站在观众看台上。 REUTERS/Bobby Yip
2012年1月7日，“胶囊公寓”制造商Eric Wong(右)与儿子坐在“胶囊公寓”内。Eric Wong从日本引进了“胶囊公寓”，在这个如胶囊般的公寓内，配备有空调、电视和音响，每晚租金只需30美元左右，月租金为450more
2011年11月14日，士兵在乔治华盛顿号航空母舰上准备返航。 REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Erin Devenberg/Handout
2012年5月25日，香港佐治五世纪念公园，一块隐藏在榕树根部的印有“香港”字样的标牌。 REUTERS/Bobby Yip
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