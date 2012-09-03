非深户赴港“一签多行”暂缓 Hong kong & Mainland 2012
香港特首梁振英称，非深圳户籍居民赴港“一签多行”(一年多次往返香港)暂缓三周，香港方面担心基础设施难以应付大量游客赴港。(2012年8月20日，香港尖沙咀地区，大陆游客经过Chanel专卖店。) REUTERS/Bobbmore
2011年有2,810万人次大陆游客赴港，是香港当地人口近四倍。而今年上半年大陆游客访港已多达1,500万人次，同比跳增23%。(5月29日，一名游客在亚太葡萄酒和烈酒展会上品尝红酒。) REUTERS/Bobby Yimore
梁振英称，将与中央和大陆其他相关部门协商如何消化大量游客赴港带来的压力。但梁振英未回答他是否会敦促中央限制赴港的大陆游客人数。(5月9日，游客在香港文化中心外法国艺术家贝纳·维尼(Bernar Venet)的雕塑附近休息more
自从2003年放开大陆游客香港自由行以来，香港旅游、零售和餐饮业均受益匪浅。但与此同时抱怨声浪此起彼伏。(3月14日，商务人士在山顶俯瞰香港。) REUTERS/Bobby Yip
2011年6月23日，香港尖沙咀购物区，一名大陆游客购买了一件Prada商品。 REUTERS/Tyrone Siu
2011年7月26日，香港，中国银行总部外面的宣传人民币的广告牌。 REUTERS/Tyrone Siu
2012年1月1日，人们在时代广场庆祝元旦。 REUTERS/Tyrone Siu
2005年7月20日，香港迪斯尼乐园。 REUTERS/Paul Yeung PY/mk
2011年12月6日，顾客在珠宝零售商周大福店内购买金手镯。 REUTERS/Bobby Yip
2012年1月7日，香港，“胶囊公寓”制造商Eric Wong躺在一个“胶囊公寓”内。 REUTERS/Bobby Yip
2011年7月7日，香港杜莎夫人蜡像馆，一名大陆游客与江泽民蜡像合影。 REUTERS/Bobby Yip
2007年8月10日，香港，大陆游客参观皇后码头。 REUTERS/Bobby Yip
2011年2月9日，香港，一名大陆游客在珠宝首饰店内挑选饰品。 REUTERS/Bobby Yip
2011年2月7日，香港尖沙嘴，大陆游客在奢侈品牌路易威登店外排队等待购物。 REUTERS/Bobby Yip
2011年1月21日，香港，顾客在卓悦店内购买美容产品。 REUTERS/Tyrone Siu
2007年6月27日，香港会议展览中心，大陆游客与金紫荆合影。 REUTERS/Bobby Yip
2005年1月26日，香港，大陆游客参观星光大道。 REUTERS/Kin Cheung KC/LA
2004年8月27日，香港尖沙嘴，一名女子经过一个购物节广告牌。 REUTERS/Bobby Yip BY/TW