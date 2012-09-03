非深户赴港“一签多行”暂缓 Hong kong & Mainland 2012

梁振英称，将与中央和大陆其他相关部门协商如何消化大量游客赴港带来的压力。但梁振英未回答他是否会敦促中央限制赴港的大陆游客人数。(5月9日，游客在香港文化中心外法国艺术家贝纳·维尼(Bernar Venet)的雕塑附近休息more