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香港回归15周年 Hong Kong Marks 15 Years Under China

2012年 7月 2日 星期一

6月29日，中国国家主席胡锦涛抵达香港出席庆祝香港回归祖国15周年活动。 REUTERS/Tyrone Siu

2012年 7月 2日 星期一
6月29日，中国国家主席胡锦涛抵达香港出席庆祝香港回归祖国15周年活动。 REUTERS/Tyrone Siu
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7月1日，庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼在会展中心举行，香港特别行政区第四届政府主要官员在梁振英带领下上台宣誓就职，中国国家主席胡锦涛监誓。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 7月 2日 星期一
7月1日，庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼在会展中心举行，香港特别行政区第四届政府主要官员在梁振英带领下上台宣誓就职，中国国家主席胡锦涛监誓。 REUTERS/Bobby Yip
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7月1日，香港金紫荆广场举行升旗仪式。 REUTERS/Tyrone Siu

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7月1日，香港金紫荆广场举行升旗仪式。 REUTERS/Tyrone Siu
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游客在香港体育馆观看表演。 REUTERS/Bobby Yip

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游客在香港体育馆观看表演。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 7月 2日 星期一

一名男子观看表演。 REUTERS/Bobby Yip

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一名男子观看表演。 REUTERS/Bobby Yip
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7月1日，数十艘渔船打着彩旗驶过维多利亚港。 REUTERS/Tyrone Siu

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7月1日，数十艘渔船打着彩旗驶过维多利亚港。 REUTERS/Tyrone Siu
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7月1日晚，维多利亚港举行庆祝回归15周年烟花汇演。 REUTERS/Bobby Yip

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7月1日晚，维多利亚港举行庆祝回归15周年烟花汇演。 REUTERS/Bobby Yip
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6月30日，胡锦涛参观启德邮轮码头项目。 REUTERS/Tyrone Siu

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6月30日，胡锦涛参观启德邮轮码头项目。 REUTERS/Tyrone Siu
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6月30日，表演者候场。 REUTERS/Bobby Yip

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6月30日，表演者候场。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 7月 2日 星期一

6月30日，庆祝香港回归祖国15周年大型文艺晚会晚在香港会展中心举行，晚会结束时胡锦涛同大家合唱《歌唱祖国》。 REUTERS/Bobby Yip

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6月30日，庆祝香港回归祖国15周年大型文艺晚会晚在香港会展中心举行，晚会结束时胡锦涛同大家合唱《歌唱祖国》。 REUTERS/Bobby Yip
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香港特别行政区第三任行政长官曾荫权、候任当选行政长官梁振英一同出席晚会。 REUTERS/Bobby Yip

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香港特别行政区第三任行政长官曾荫权、候任当选行政长官梁振英一同出席晚会。 REUTERS/Bobby Yip
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华人女星李玟献艺。 REUTERS/Bobby Yip

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华人女星李玟献艺。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 7月 2日 星期一

6月29日，胡锦涛在香港石岗军营检阅驻港部队。 REUTERS/Bobby Yip

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6月29日，胡锦涛在香港石岗军营检阅驻港部队。 REUTERS/Bobby Yip
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甄子丹率舞群表演《武动全城》。 REUTERS/Bobby Yip

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甄子丹率舞群表演《武动全城》。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 7月 2日 星期一

3000多名驻军官兵排列成15个方队接受检阅。 REUTERS/Bobby Yip

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3000多名驻军官兵排列成15个方队接受检阅。 REUTERS/Bobby Yip
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2012年 7月 2日 星期一

士兵列队接受检阅。 REUTERS/Bobby Yip

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士兵列队接受检阅。 REUTERS/Bobby Yip
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