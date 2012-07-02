香港回归15周年 Hong Kong Marks 15 Years Under China

7月1日，庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼在会展中心举行，香港特别行政区第四届政府主要官员在梁振英带领下上台宣誓就职，中国国家主席胡锦涛监誓。 REUTERS/Bobby Yip