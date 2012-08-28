到底谁更丑 How to Ugly

(Reuters) - 在美国纽约一家名为“健康之路”的公司从2010年开始运营一个移动诊所，其测试车会在街头上现场进行DNA检测，起步价是299美元。DNA测试曾经是一个耗时且复杂的过程，但现在已经变得唾手可得，以至于专家们担心，家庭以及个人可能还没有为测试结果做好心理准备。