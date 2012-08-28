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图片 | 2012年 8月 28日 星期二 15:15 BJT

到底谁更丑 How to Ugly

2012年8月23日，最著名的巴斯克人节日--夏季烟火节(Aste Nagusia)在西班牙毕尔巴鄂举行，活动期间还举行鬼脸比赛，比比谁更丑。 REUTERS/Vincent West/Files

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2012年 8月 28日 星期二
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参赛者大秀“丑技”想方设法“扮鬼脸”，五花八门、千奇百怪。 REUTERS/Vincent West

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