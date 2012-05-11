中菲黄岩岛对峙事件 Huangyan Island

中国《解放军报》文章称：“美国战略重心东移和对南海问题的积极介入，为菲律宾等国提供了战略回旋空间，一定程度上增加了菲与我对抗的筹码，使其敢于铤而走险。”(黄岩岛附近，菲律宾渔民在船上挥手。) REUTERS/Erik Dmore