中菲黄岩岛对峙事件 Huangyan Island
菲律宾派遣战舰检查在黄岩岛的中国渔船，引发中国派出四艘海监船赶赴这一海域，由此引发的黄岩岛对峙事件已经持续了一个多月。(5月10日，菲律宾渔民在黄岩岛附近海域捕鱼。) REUTERS/Erik De Castro
菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭。而中国外交部表示，做好了应对菲方扩大事态的各种准备。(菲律宾居民驾驶小船漂浮在黄岩岛附近海域。) REUTERS/Erik De Castro
中国官方媒体新华社发表评论称，菲律宾当局大大低估了中国捍卫固有领土主权的决心。鉴于其不计后果地一意孤行，中方已做好应对菲方扩大事态的各种准备。(驳船在黄岩岛附近海域作业。) REUTERS/Erik De Castro
中国《解放军报》文章称：“美国战略重心东移和对南海问题的积极介入，为菲律宾等国提供了战略回旋空间，一定程度上增加了菲与我对抗的筹码，使其敢于铤而走险。”(黄岩岛附近，菲律宾渔民在船上挥手。) REUTERS/Erik Dmore
目前，中菲黄岩岛对峙事件已波及中国居民赴菲旅游，中国多家旅行机构宣布暂停该线路。(一名渔民抵达黄岩岛后坐在船上。) REUTERS/Erik De Castro
随着中国与菲律宾在黄岩岛问题上的紧张局面升级，菲律宾国内举行反华游行，中国就此要求菲方采取有效措施，切实维护在菲中国公民和机构的安全和合法权益。(4月20日，马尼拉，菲律宾民众举行抗议集会。) REUTERS/Romeomore
4月19日，马尼拉，抗议者喷涂的标语。 REUTERS/Cheryl Ravelo
4月20日，菲律宾民众在抗议活动中举着标语牌。 REUTERS/Romeo Ranoco
5月8日，一名菲律宾男子在有关中菲南海主权争议的抗议活动中焚烧中国国旗。 REUTERS/Cheryl Ravelo
5月10日，黄岩岛附近海域，船员站在驳船上。 REUTERS/Erik De Castro
一名船员挥手打招呼。 REUTERS/Erik De Castro
菲律宾渔民卸载捕到的鱼类。 REUTERS/Erik De Castro
孩子们在海边玩耍。 REUTERS/Erik De Castro
香港，一名抗议者焚烧菲律宾与美国国旗。数名香港保卫国土行动委员会成员集体到菲律宾驻香港领事馆抗议菲律宾在黄岩岛干扰中国渔民。 REUTERS/Tyrone Siu