飓风过后的纽约 Hurricane Sandy : New York
由于“桑迪”重创，美国东部17州超过820万住户和商家遭遇停电，全美已有1.8万航班被迫取消。(10月31日，纽约皇后区，灾后景象。) REUTERS/Adrees Latif
风暴“桑迪”在美国造成超过64人死亡，数百万人断电断水。(一户居民在自家房屋残骸上悬挂国旗。) REUTERS/Shannon Stapleton
由于遭受108年来最严重的灾难，纽约地铁系统31日仍然关闭。 REUTERS/MTA/Patrick Cashin
纽约市公共汽车于31日开始正常运行。 REUTERS/Keith Bedford
由于飓风“桑迪”而被迫关闭两天的美国主要证券交易所31日恢复交易。 REUTERS/Brendan McDermid
纽约市原定于31日晚举行的一年一度的万圣节游行活动被迫取消，这是纽约39年来首次取消万圣节游行活动。(维修工人为布鲁克林一座公寓楼排水。) REUTERS/Keith Bedford
纽约市民聚集在布莱顿海滩附近的临时市场购买生活用品。 REUTERS/Andrew Kelly
布鲁克林大道入口处发生交通拥堵。 REUTERS/Keith Bedford
市民排队等待使用付费电话。 REUTERS/Andrew Kelly
10月30日，曼哈顿区陷入一片黑暗。 REUTERS/Andrew Kelly
纽约市长布隆伯格在30日晚的发布会上通报，目前纽约市仍有60多万用户断电。 REUTERS/Andrew Kelly
一名酒吧经理头戴照明灯工作。 REUTERS/Brendan McDermid
皇后区的行人木栈道被风暴掀翻。 Reuters/ Gil Cohen Magen
一辆停放在皇后区的汽车被树压垮。 REUTERS/ Gil Cohen Magen
一个儿童游乐场被洪水淹没。 REUTERS/Lucas Jackson
灾后街景。 REUTERS/Keith Bedford
毁于风暴的汽车。 REUTERS/Adrees Latif
皇后区附近数间房屋遭遇飓风来袭引发的火灾，一名消防员视察灾情。 REUTERS/Shannon Stapleton
贝尔波特的一处房屋被洪水淹没。 REUTERS/Lucas Jackson