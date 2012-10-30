飓风桑迪袭击美国 Hurricane Sandy

目前，纽约的公交、地铁和地区铁路系统已经全部关闭，纽约肯尼迪国际机场和拉瓜迪亚机场进出港航班被大规模取消，纽约中小学全部停课。(10月28日，韩国乘客在空空的拉瓜迪亚机场等待飞机。) REUTERS/Adrees Latmore