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图片 | 2012年 10月 30日 星期二 11:21 BJT

飓风桑迪袭击美国 Hurricane Sandy

据气象专家预测，飓风“桑迪”从当地时间29日下午起正面袭击美国东北部地区。据报道，“桑迪”将在美国东北部缓慢移动，影响数百万美国人。(摄于10月29日，美国特拉华州雷霍博特海滨) REUTERS/Jonathan Ernst

据气象专家预测，飓风“桑迪”从当地时间29日下午起正面袭击美国东北部地区。据报道，“桑迪”将在美国东北部缓慢移动，影响数百万美国人。(摄于10月29日，美国特拉华州雷霍博特海滨) REUTERS/Jonathan Ernmore

2012年 10月 30日 星期二
据气象专家预测，飓风“桑迪”从当地时间29日下午起正面袭击美国东北部地区。据报道，“桑迪”将在美国东北部缓慢移动，影响数百万美国人。(摄于10月29日，美国特拉华州雷霍博特海滨) REUTERS/Jonathan Ernst
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飓风桑迪袭击的目标地区包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市。(10月29日，纽约南安普顿，一辆汽车在洪水淹没的道路上行驶。) REUTERS/Lucas Jackson

飓风桑迪袭击的目标地区包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市。(10月29日，纽约南安普顿，一辆汽车在洪水淹没的道路上行驶。) REUTERS/Lucas Jackson

2012年 10月 30日 星期二
飓风桑迪袭击的目标地区包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市。(10月29日，纽约南安普顿，一辆汽车在洪水淹没的道路上行驶。) REUTERS/Lucas Jackson
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到傍晚，已经有超过100万客户停电，还有数百万户也可能断电。一家灾害预报公司预测，经济损失可能高达200亿美元，其中只有一半买了保险。(摄于10月29日，宾夕法尼亚州费城) REUTERS/Tim Shaffer

到傍晚，已经有超过100万客户停电，还有数百万户也可能断电。一家灾害预报公司预测，经济损失可能高达200亿美元，其中只有一半买了保险。(摄于10月29日，宾夕法尼亚州费城) REUTERS/Tim Shaffer

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到傍晚，已经有超过100万客户停电，还有数百万户也可能断电。一家灾害预报公司预测，经济损失可能高达200亿美元，其中只有一半买了保险。(摄于10月29日，宾夕法尼亚州费城) REUTERS/Tim Shaffer
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此次飓风令美国总统竞选活动中断，总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼均取消了活动。(10月28日，华盛顿，奥巴马召开有关飓风桑迪的会议。) REUTERS/Jonathan Ernst

此次飓风令美国总统竞选活动中断，总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼均取消了活动。(10月28日，华盛顿，奥巴马召开有关飓风桑迪的会议。) REUTERS/Jonathan Ernst

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此次飓风令美国总统竞选活动中断，总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼均取消了活动。(10月28日，华盛顿，奥巴马召开有关飓风桑迪的会议。) REUTERS/Jonathan Ernst
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目前，纽约的公交、地铁和地区铁路系统已经全部关闭，纽约肯尼迪国际机场和拉瓜迪亚机场进出港航班被大规模取消，纽约中小学全部停课。(10月28日，韩国乘客在空空的拉瓜迪亚机场等待飞机。) REUTERS/Adrees Latif

目前，纽约的公交、地铁和地区铁路系统已经全部关闭，纽约肯尼迪国际机场和拉瓜迪亚机场进出港航班被大规模取消，纽约中小学全部停课。(10月28日，韩国乘客在空空的拉瓜迪亚机场等待飞机。) REUTERS/Adrees Latmore

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目前，纽约的公交、地铁和地区铁路系统已经全部关闭，纽约肯尼迪国际机场和拉瓜迪亚机场进出港航班被大规模取消，纽约中小学全部停课。(10月28日，韩国乘客在空空的拉瓜迪亚机场等待飞机。) REUTERS/Adrees Latif
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美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭，华盛顿的联邦政府关门，东岸的学校关闭。(摄于10月29日，纽交所) REUTERS/Andrew Kelly

美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭，华盛顿的联邦政府关门，东岸的学校关闭。(摄于10月29日，纽交所) REUTERS/Andrew Kelly

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美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭，华盛顿的联邦政府关门，东岸的学校关闭。(摄于10月29日，纽交所) REUTERS/Andrew Kelly
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10月29日，曼哈顿，消防员聚集在部分坍塌的大楼现场。 REUTERS/Andrew Kelly

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10月29日，曼哈顿，消防员聚集在部分坍塌的大楼现场。 REUTERS/Andrew Kelly
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纽约曼哈顿，一名警察在关闭的地铁口附近站岗。 REUTERS/Andrew Kelly

纽约曼哈顿，一名警察在关闭的地铁口附近站岗。 REUTERS/Andrew Kelly

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纽约曼哈顿，一名警察在关闭的地铁口附近站岗。 REUTERS/Andrew Kelly
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纽约南安普顿，飓风桑迪袭击带来大浪。 REUTERS/Lucas Jackson

纽约南安普顿，飓风桑迪袭击带来大浪。 REUTERS/Lucas Jackson

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纽约南安普顿，飓风桑迪袭击带来大浪。 REUTERS/Lucas Jackson
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纽约州弗里波特，消防员在洪水淹没的街道上试图扑灭起火的房屋。REUTERS/Shannon Stapleton

纽约州弗里波特，消防员在洪水淹没的街道上试图扑灭起火的房屋。REUTERS/Shannon Stapleton

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纽约州弗里波特，消防员在洪水淹没的街道上试图扑灭起火的房屋。REUTERS/Shannon Stapleton
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马萨诸塞州马什菲尔德，两名男子奔跑躲避狂风大浪。 REUTERS/Scott Eisen

马萨诸塞州马什菲尔德，两名男子奔跑躲避狂风大浪。 REUTERS/Scott Eisen

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马萨诸塞州马什菲尔德，两名男子奔跑躲避狂风大浪。 REUTERS/Scott Eisen
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马萨诸塞州锡楚埃特，一位妈妈领着孩子在大风中奔跑。 REUTERS/Jessica Rinaldi

马萨诸塞州锡楚埃特，一位妈妈领着孩子在大风中奔跑。 REUTERS/Jessica Rinaldi

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马萨诸塞州锡楚埃特，一位妈妈领着孩子在大风中奔跑。 REUTERS/Jessica Rinaldi
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新泽西州霍博肯，一棵刮倒的大树压在汽车上。 REUTERS/Gary Hershorn

新泽西州霍博肯，一棵刮倒的大树压在汽车上。 REUTERS/Gary Hershorn

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新泽西州霍博肯，一棵刮倒的大树压在汽车上。 REUTERS/Gary Hershorn
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一条通往新泽西州大西洋城的公路遭洪水淹没。 REUTERS/Tom Mihalek

一条通往新泽西州大西洋城的公路遭洪水淹没。 REUTERS/Tom Mihalek

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一条通往新泽西州大西洋城的公路遭洪水淹没。 REUTERS/Tom Mihalek
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10月28日，新泽西州奎尔·迪克斯·雷克赫斯特联合基地，空军士兵整理装备准备前去救助灾民。 REUTERS/U.S. Air Force/Master Sgt. Mark C. Olsen/Handout

10月28日，新泽西州奎尔·迪克斯·雷克赫斯特联合基地，空军士兵整理装备准备前去救助灾民。 REUTERS/U.S. Air Force/Master Sgt. Mark C. Olsen/Handout

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10月28日，新泽西州奎尔·迪克斯·雷克赫斯特联合基地，空军士兵整理装备准备前去救助灾民。 REUTERS/U.S. Air Force/Master Sgt. Mark C. Olsen/Handout
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纽约里弗黑德，一位妈妈带着孩子在沃尔玛超市采购物资，为飓风桑迪来袭做准备。 REUTERS/Lucas Jackson

纽约里弗黑德，一位妈妈带着孩子在沃尔玛超市采购物资，为飓风桑迪来袭做准备。 REUTERS/Lucas Jackson

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纽约里弗黑德，一位妈妈带着孩子在沃尔玛超市采购物资，为飓风桑迪来袭做准备。 REUTERS/Lucas Jackson
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纽约西安普敦比奇，一名工人将饭店窗户上安上木板，以抵御飓风桑迪。 REUTERS/Lucas Jackson

纽约西安普敦比奇，一名工人将饭店窗户上安上木板，以抵御飓风桑迪。 REUTERS/Lucas Jackson

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顾客在超市排队购买物资。 REUTERS/Keith Bedford

顾客在超市排队购买物资。 REUTERS/Keith Bedford

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一家人在中央车站奔跑试图赶上末班车。 REUTERS/Carlo Allegri

一家人在中央车站奔跑试图赶上末班车。 REUTERS/Carlo Allegri

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一家人在中央车站奔跑试图赶上末班车。 REUTERS/Carlo Allegri
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弗吉尼亚州罗福，一个孩子在洪水淹没的街道上玩耍。 REUTERS/Rich-Joseph Facun

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弗吉尼亚州罗福，一个孩子在洪水淹没的街道上玩耍。 REUTERS/Rich-Joseph Facun
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