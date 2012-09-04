德国IFA展会探索 IFA Consumer Electronics Fair
德国柏林国际消费类电子展览会(IFA)于北京时间8月31日至9月5日举行，本届展会展商阵容强大，预计将会有超过3,000家厂商参展，几乎覆盖了所有国际知名品牌。 REUTERS/Tobias Schwarz
一名男子打开东芝Satellite U920笔记本电脑。 REUTERS/Thomas Peter
一名男子拍摄东芝4xFullHD电视。 REUTERS/Tobias Schwarz
三星在展会上发布多款产品，其中GALAXY Camera突破性的搭载了最新的Android 4.1果冻豆操作系统，且配备了四核处理器，支持3G、4G及WiFi多种网络连接，创新性的将手机与相机“完美”集合在了一起。 REUTERS/Thomas Peter
三星发布Galaxy Note II，手机内置Exynos 4412四核1.6GHz处理器，搭配2GB RAM，性能表现相当出色。 REUTERS/Pawel Kopczynski
游客观看三星平板电视。REUTERS/Thomas Peter
三星公司消费电器部门的负责人Yoon Boo-keun在媒体预展日上作介绍。 REUTERS/Tobias Schwarz
三星展厅的模特。 REUTERS/Tobias Schwarz
索尼发布新款Xperia平板电脑，拥有9.4英寸显示屏，使用Android 4.0操作系统，是该公司的第二款平板电脑。 REUTERS/Thomas Peter
索尼“SmartWatch”智能手表，需要与索尼Xperia配套使用，同时还可兼容基于2.1及以上版本Android系统的大多数Android手机。 REUTERS/Tobias Schwarz
游客在索尼展厅体验电子产品。REUTERS/Thomas Peter
一名志愿者放回3D眼镜。REUTERS/Tobias Schwarz
一名男子使用三星智能手机展示音响品牌哈曼的远程遥控汽车连接系统(Car Connectivity System)。 REUTERS/Tobias Schwarz
工作人员布置Thomson展厅。REUTERS/Tobias Schwarz
一名女子使用欧洲液晶电视大厂Vestel的增强实景装置。 REUTERS/Thomas Peter
松下展厅。 REUTERS/Tobias Schwarz
人们在LG展厅体验3D电视。 REUTERS/Thomas Peter
一名男子戴着3D眼镜在LG展厅观看电视。 REUTERS/Thomas Peter
一名男子拍摄Loewe SoundVision高端音频系统。REUTERS/Thomas Peter