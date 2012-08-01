印度大面积停电暴露基础设施缺陷 India in the dark
7月30日，印度德里及北部多数地区发生大面积停电，逾3亿人受到影响，这是该国十多年来最严重的停电事故之一。(穆斯林女孩在学校内秉烛学习。) REUTERS/Parivartan Sharma
7月31日，印度再次受到大停电的袭击，波及范围扩大至19个邦，近6亿人口受到影响，约占印度人口的一半，成为世界范围内规模最大的停电事故之一。(加尔各答，乘客滞留车站等待恢复通车。) REUTERS/Rupak De Chmore
7月31日，连接印度20多个邦和首都城市圈的印度三大电网同时出现故障，导致电力供应中断。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
受停电影响，印度广大地区的公共交通系统和城市基础服务出现严重障碍，居民正常生活备受困扰。 REUTERS/Adnan Abidi
新德里地区地铁系统全面停运，大批乘客滞留地铁站台。六大铁路区域至少有300辆列车停驶，城市中交通拥堵的现象随处可见。 REUTERS/Stringer
作为世界第二大人口国家，印度的电力需求随着近年来经济的高速发展而强劲增长，而电力供应短缺问题始终难以解决。(位于查谟市的一处电厂。) REUTERS/Mukesh Gupta
电力短缺原因包括电力设备更新不及时、过度依赖煤炭燃料、电力使用管理不规范、各邦超规格配电等。(新德里，旅客滞留站台。) REUTERS/Adnan Abidi
据悉，造成印度此次连续两天大停电的直接原因是位于北方邦历史名城阿格拉的北方电网公司的一个电站枢纽发生故障，导致30日整个北方电网崩溃。 REUTERS/Adnan Abidi
印度政府紧急调动西部电网和东北电网电力资源，又导致上述电网出现故障，引发31日的事故。 REUTERS/Jitendra Prakash
印度政府在积极维修电力故障，已从邻国不丹加大输入电力支援。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
加尔各答，摊主点油灯卖菜。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
昌迪加尔，人们聚集在驾照管理处。 REUTERS/Ajay Verma
新德里，加油站员工手动输灌柴油。 REUTERS/Adnan Abidi
昌迪加尔，一名政府官员借助手电光源办公。 REUTERS/Ajay Verma
加尔各答，店主点燃蜡烛为顾客理发。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
一家商店内点燃蜡烛开业迎客。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
加尔各答，乘客滞留火车站。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
新德里，乘客在站台上候车。 REUTERS/Adnan Abidi
新德里，乘客在站台上休息。 REUTERS/Adnan Abidi
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