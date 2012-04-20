印度成功试射新型远程导弹 India Tests Nuclear-Capable Missile

2012年4月19日，印度当地时间19日8时5分(北京时间10时35分)从孟加拉湾的惠勒岛综合测试场成功试射“烈火-5”型洲际弹道导弹，该导弹为自主研制，射程超过5000公里，并可携带多枚核弹头。 REUTERS/Indmore