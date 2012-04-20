印度成功试射新型远程导弹 India Tests Nuclear-Capable Missile
2012年4月19日，印度当地时间19日8时5分(北京时间10时35分)从孟加拉湾的惠勒岛综合测试场成功试射“烈火-5”型洲际弹道导弹，该导弹为自主研制，射程超过5000公里，并可携带多枚核弹头。 REUTERS/Indmore
该导弹射程超过5000公里，可以覆盖包括中国在内的亚洲绝大部分地区、半个欧洲以及印度洋的一半区域。 REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisationmore
印度成为亚洲地区继中国之后第二个拥有洲际弹道导弹的国家。 REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisation/DRDO/Handout
印度媒体称，“烈火-5”的试射成功标志着印度将加入“洲际导弹俱乐部”。 REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisation/DRDO/Handout
“烈火”-5洲际弹道导弹是由印度国防研究与发展组织（DRDO）在“烈火”-3中程弹道导弹基础上研制，耗资250亿卢比（约合4.87亿美元）。 REUTERS/Indian Defence Research and Devmore
“烈火”-5重约50吨，弹长17.5米，弹径2米，采用三级固体火箭推进，射程5500公里，可携带1.1吨弹头，最大飞行速度24马赫，以泰托拉TELAR型8×8重型轮式车辆为储存/运输/发射平台（TEL），具有很强的机动发more