昆虫餐厅 Insects on the menu
10月23日，在法国巴黎18时尚街区的中心地带，法国餐厅“Le Festin Nu”成为第一家供应新奇、美味的昆虫菜肴的餐厅。REUTERS/Charles Platiau
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Elie Daviron是这家餐厅的老板兼主厨，他希望利用昆虫这种独特的食材，让人们在吃得健康的同时，品尝到不同以往的味道。(Elie Daviron正在用从泰国进口的蚱蜢制作开胃菜。)REUTERS/Charles Platiau
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餐厅中被用作食材的昆虫都是从泰国进口的，包括蝎子、蚱蜢、蟋蟀和天牛等。(盛装在碗中的蚱蜢。)REUTERS/Charles Platiau
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昆虫食材被送来时就已经是半成品，Elie Daviron只需精心搭配配菜，调制酱汁，最后摆盘即可。(Elie Daviron展示从泰国进口的食材——水蝎子。)REUTERS/Charles Platiau
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在半成品的基础上，只需几分钟的工夫，不起眼的昆虫食材立马就华丽变身为一盘精美的法式菜肴。REUTERS/Charles Platiau
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对于很多法国人来说，要把这些虫子吃进肚子里还是需要克服一定心理障碍的。(记者品尝一只蚱蜢。)REUTERS/Charles Platiau
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“Le Festin Nu”餐厅每道昆虫菜肴的定价在5到9欧元之间，目前只作为开胃菜推出。(写着昆虫开胃菜的菜单。)REUTERS/Charles Platiau
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一位品尝过的顾客表示，昆虫菜肴味道还不错，吃起来有点像开胃餐，味道像是烤花生米。REUTERS/Charles Platiau
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高蛋白低脂肪的昆虫菜肴对于热爱美食的法国人来说颇具诱惑力，主厨Elie Daviron表示昆虫菜肴反响很好，顾客认为这是一种新奇的体验。REUTERS/Charles Platiau
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