昆虫餐厅 Insects on the menu

Elie Daviron是这家餐厅的老板兼主厨，他希望利用昆虫这种独特的食材，让人们在吃得健康的同时，品尝到不同以往的味道。(Elie Daviron正在用从泰国进口的蚱蜢制作开胃菜。)REUTERS/Charles Platiau