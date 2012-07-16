世界上最贵的监狱 Inside San Quentin Prison
已有150余年历史的圣·昆廷州立监狱(San Quentin)，是美国加州最古老的一座监狱，坐落在旧金山湾区，三面环水，一面环山，旁边就是游船码头，占地275英亩，不动产价值为数千万美元，被称作世界上最值钱的监狱。(摄于2005年5月20日) REUTERS/Jim Tanner
圣·昆廷州立监狱所在地区气候宜人，据报道是世界上除了地中海地区以外的第二块最适合人类居住的地方。(2004年年10月25日，圣·昆廷州立监狱所在的旧金山湾。) REUTERS/Clay McLachlan cm/HB
2005年12月12日，圣·昆廷州立监狱宏观景观。 REUTERS/Kimberly White
2004年12月6日，圣·昆廷州立监狱入口处附近的一个监控塔。 REUTERS/Lou Dematteis/Files
圣·昆廷州立监狱是加州唯一的一个对男性死囚执行死刑的监狱。(2012年6月8日，一名囚犯坐在医疗室内的笼子内。) REUTERS/Lucy Nicholson
在这个监狱的死刑犯需要排队等候执行死刑，因为每年执行死刑有名额限制，有一些死囚等不到死刑执行就在狱中自然死亡。(2012年6月8日，囚犯们离开锻炼场所。) REUTERS/Lucy Nicholson
2012年6月8日，圣·昆廷州立监狱内部囚室。 REUTERS/Lucy Nicholson
一名犯人站在囚室门口。REUTERS/Lucy Nicholson
囚室内部景观。 REUTERS/Lucy Nicholson
犯人站在囚室外面。 REUTERS/Lucy Nicholson
一位70岁的无期徒刑囚犯坐在囚室内。REUTERS/Lucy Nicholson
一名因谋杀而被判死刑的囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson
监狱的电话亭。REUTERS/Lucy Nicholson
一名囚犯在医疗室内治疗牙齿。 REUTERS/Lucy Nicholson
单独隔离的囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson
一名囚犯坐在隔离铁笼内观看电影。 REUTERS/Lucy Nicholson
监狱的户外锻炼场所。REUTERS/Lucy Nicholson
一名囚犯做俯卧撑。 REUTERS/Lucy Nicholson
一名囚犯练习拳击。 REUTERS/Lucy Nicholson
乒乓球活动场地。 REUTERS/Lucy Nicholson
死囚牢房。REUTERS/Lucy Nicholson
一名死囚在狱警的押送下步过走廊。 REUTERS/Lucy Nicholson
一名单独隔离的囚犯在铁笼内锻炼。 REUTERS/Lucy Nicholson
囚犯身着黄色囚服。REUTERS/Lucy Nicholson
一名狱警护送囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson
囚犯行走在监狱内。 REUTERS/Lucy Nicholson
圣·昆廷州立监狱外的邮局。 REUTERS/Lucy Nicholson