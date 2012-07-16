世界上最贵的监狱 Inside San Quentin Prison

已有150余年历史的圣·昆廷州立监狱(San Quentin)，是美国加州最古老的一座监狱，坐落在旧金山湾区，三面环水，一面环山，旁边就是游船码头，占地275英亩，不动产价值为数千万美元，被称作世界上最值钱的监狱。(摄于2005年5月20日) REUTERS/Jim Tanner