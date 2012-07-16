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世界上最贵的监狱 Inside San Quentin Prison

2012年 7月 16日 星期一

已有150余年历史的圣·昆廷州立监狱(San Quentin)，是美国加州最古老的一座监狱，坐落在旧金山湾区，三面环水，一面环山，旁边就是游船码头，占地275英亩，不动产价值为数千万美元，被称作世界上最值钱的监狱。(摄于2005年5月20日) REUTERS/Jim Tanner

2012年 7月 16日 星期一
已有150余年历史的圣·昆廷州立监狱(San Quentin)，是美国加州最古老的一座监狱，坐落在旧金山湾区，三面环水，一面环山，旁边就是游船码头，占地275英亩，不动产价值为数千万美元，被称作世界上最值钱的监狱。(摄于2005年5月20日) REUTERS/Jim Tanner
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2012年 7月 16日 星期一

圣·昆廷州立监狱所在地区气候宜人，据报道是世界上除了地中海地区以外的第二块最适合人类居住的地方。(2004年年10月25日，圣·昆廷州立监狱所在的旧金山湾。) REUTERS/Clay McLachlan cm/HB

2012年 7月 16日 星期一
圣·昆廷州立监狱所在地区气候宜人，据报道是世界上除了地中海地区以外的第二块最适合人类居住的地方。(2004年年10月25日，圣·昆廷州立监狱所在的旧金山湾。) REUTERS/Clay McLachlan cm/HB
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2012年 7月 16日 星期一

2005年12月12日，圣·昆廷州立监狱宏观景观。 REUTERS/Kimberly White

2012年 7月 16日 星期一
2005年12月12日，圣·昆廷州立监狱宏观景观。 REUTERS/Kimberly White
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2012年 7月 16日 星期一

2004年12月6日，圣·昆廷州立监狱入口处附近的一个监控塔。 REUTERS/Lou Dematteis/Files

2012年 7月 16日 星期一
2004年12月6日，圣·昆廷州立监狱入口处附近的一个监控塔。 REUTERS/Lou Dematteis/Files
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

圣·昆廷州立监狱是加州唯一的一个对男性死囚执行死刑的监狱。(2012年6月8日，一名囚犯坐在医疗室内的笼子内。) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 7月 16日 星期一
圣·昆廷州立监狱是加州唯一的一个对男性死囚执行死刑的监狱。(2012年6月8日，一名囚犯坐在医疗室内的笼子内。) REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

在这个监狱的死刑犯需要排队等候执行死刑，因为每年执行死刑有名额限制，有一些死囚等不到死刑执行就在狱中自然死亡。(2012年6月8日，囚犯们离开锻炼场所。) REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 7月 16日 星期一
在这个监狱的死刑犯需要排队等候执行死刑，因为每年执行死刑有名额限制，有一些死囚等不到死刑执行就在狱中自然死亡。(2012年6月8日，囚犯们离开锻炼场所。) REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

2012年6月8日，圣·昆廷州立监狱内部囚室。 REUTERS/Lucy Nicholson

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2012年6月8日，圣·昆廷州立监狱内部囚室。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名犯人站在囚室门口。REUTERS/Lucy Nicholson

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一名犯人站在囚室门口。REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

囚室内部景观。 REUTERS/Lucy Nicholson

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囚室内部景观。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

犯人站在囚室外面。 REUTERS/Lucy Nicholson

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犯人站在囚室外面。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一位70岁的无期徒刑囚犯坐在囚室内。REUTERS/Lucy Nicholson

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一位70岁的无期徒刑囚犯坐在囚室内。REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名因谋杀而被判死刑的囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名因谋杀而被判死刑的囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson
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2012年 7月 16日 星期一

监狱的电话亭。REUTERS/Lucy Nicholson

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监狱的电话亭。REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
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一名囚犯在医疗室内治疗牙齿。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名囚犯在医疗室内治疗牙齿。 REUTERS/Lucy Nicholson
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2012年 7月 16日 星期一

单独隔离的囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson

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单独隔离的囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
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一名囚犯坐在隔离铁笼内观看电影。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名囚犯坐在隔离铁笼内观看电影。 REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

监狱的户外锻炼场所。REUTERS/Lucy Nicholson

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监狱的户外锻炼场所。REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名囚犯做俯卧撑。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名囚犯做俯卧撑。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名囚犯练习拳击。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名囚犯练习拳击。 REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

乒乓球活动场地。 REUTERS/Lucy Nicholson

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乒乓球活动场地。 REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

死囚牢房。REUTERS/Lucy Nicholson

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死囚牢房。REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名死囚在狱警的押送下步过走廊。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名死囚在狱警的押送下步过走廊。 REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名单独隔离的囚犯在铁笼内锻炼。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名单独隔离的囚犯在铁笼内锻炼。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

囚犯身着黄色囚服。REUTERS/Lucy Nicholson

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囚犯身着黄色囚服。REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

一名狱警护送囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson

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一名狱警护送囚犯。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

囚犯行走在监狱内。 REUTERS/Lucy Nicholson

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囚犯行走在监狱内。 REUTERS/Lucy Nicholson
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LUCY NICHOLSON
2012年 7月 16日 星期一

圣·昆廷州立监狱外的邮局。 REUTERS/Lucy Nicholson

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圣·昆廷州立监狱外的邮局。 REUTERS/Lucy Nicholson
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