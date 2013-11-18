走近斯里兰卡 Inside SRI LANKA

2001年2月21日，南部城市加勒的海岸线上，正在利用延承多年的方法捕鱼的渔民看着即将来临的暴风雨。这种“高跷垂钓”的独特捕鱼方式使得渔民可以在没有船的帮助下接近更深的水域，每只竹竿都是家族世代相传的财产。REUTERSmore

2001年2月21日，南部城市加勒的海岸线上，正在利用延承多年的方法捕鱼的渔民看着即将来临的暴风雨。这种“高跷垂钓”的独特捕鱼方式使得渔民可以在没有船的帮助下接近更深的水域，每只竹竿都是家族世代相传的财产。REUTERS/David Gray

Close