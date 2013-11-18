走近斯里兰卡 Inside SRI LANKA
热带岛国-斯里兰卡，形如印度半岛的一滴眼泪，镶嵌在印度洋海面上。(2013年6月30日，科伦坡，在季风季节的雨来临之前，一名男子站在海滩上。)REUTERS/Dinuka Liyanawatte
斯里兰卡拥有美丽的海滨，神秘的古城，丰富的自然遗产，以及独特的历史文化。(2013年6月28日，科伦坡，早晨的大雨过后摊主在摊位上摆放卷心菜。)REUTERS/Dinuka Liyanawatte
斯里兰卡位置接近赤道，终年如夏，年平均气温28℃。(2011年8月12日，米内日亚国家保护公园里，一群聚集在此的斯里兰卡野生大象。斯里兰卡进行首次野生大象普查，尽管环保人士抗议这种行为是为了挑选最适合在寺庙、旅游和劳动中more
人口有2027万(截至2012年)，其中僧伽罗族占到70%以上。(2010年5月25日，科伦坡，在卫塞节前夕，摊主在货摊上放置佛陀的图像。)REUTERS/Dinuka Liyanawatte
僧伽罗语、泰米尔语同为官方语言和全国语言，上层社会通用英语。(2010年2月9日，科伦坡，居民围观一只被冲至海滩的死去的乌龟。)REUTERS/Andrew Caballero-Reynolds
斯里兰卡居民70%都信奉佛教，在斯里兰卡佛教僧侣是备受尊敬的。(2010年2月3日，距离科伦坡72英里的康堤，漫步在植物园的人们。)REUTERS/Andrew Caballero-Reynolds
“斯里兰卡”在僧伽罗语中意为“乐土”或“光明富庶的土地”。(2009年4月15日，科伦坡Bellanwila寺庙，僧伽罗人和泰米尔人庆祝的新年仪式中，养象人及大象一同接受寺庙和尚的祈福。)REUTERS/David Grmore
人们称它为“印度洋上的明珠”，曾被马可波罗认为是最美丽的岛屿。(2009年3月7日，科伦坡Bloemendhal地区，一名男子在垃圾堆中搜寻有价值的物品。)REUTERS/Buddhika Weerasinghe
斯里兰卡素有“宝石王国”的美称，盛产红宝石、蓝宝石、黄玉、紫晶和石榴石。(2009年2月23日，北部的瓦武尼亚地区，从泰米尔猛虎组织叛军与政府军交战后被泰米尔控制的地区逃脱出来的泰米尔男孩注视着临时难民营。)REUTERmore
斯里兰卡的经济以农业为主，该国最重要的出口产品是锡兰红茶。(2009年2月23日，北部的瓦武尼亚地区，从泰米尔猛虎组织叛军与政府军交战后被泰米尔控制的地区逃脱出来的泰米尔男子在临时难民营里淋浴。)REUTERS/Nir more
2008年10月30日，科伦坡市政委员会大楼前，佛教徒们在这里召开集会谴责印度及外国干涉国内针对坦米尔伊兰解放之虎的军事打击。REUTERS/Buddhika Weerasinghe
2008年6月2日，科伦坡Kalenimulla村庄，一名男子乘着临时救生筏穿过被洪水引发的暴雨所淹没的街道。REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi
2008年4月1日，在科伦坡以北130公里的锡吉里耶参加2008年斯里兰卡热气球节的热气球。来自欧洲和日本的约70多名参赛者参加，气球节从3月26日持续到4月4日。REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarmore
2007年5月1日，科伦坡郊区的凯勒尼耶寺，卫塞节(Vesak Day)期间佛教信徒们在诵经祈福。卫塞节这一天是纪念佛祖诞生、成道和圆寂的节日。REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi
2005年5月23日，科伦坡附近的凯勒尼耶寺，在卫塞节满月日一名斯里兰卡女性佛教徒为佛像上香。REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi
2005年1月2日，斯里兰卡东海岸Karaitivu地区，海啸幸存者争抢着从救援卡车上卸下的水。REUTERS/Kieran Doherty KD/CN
2004年8月6日，斯里兰卡加勒，古老的加勒堡，一个年轻人从这个世界文化遗产的堡垒上跳入大海。REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi
2003年2月18日，科伦坡加勒菲斯广场，年轻的斯里兰卡女孩在海滩边上玩耍。REUTERS/Anuruddha Lokuhapuarachchi
2001年2月21日，南部城市加勒的海岸线上，正在利用延承多年的方法捕鱼的渔民看着即将来临的暴风雨。这种“高跷垂钓”的独特捕鱼方式使得渔民可以在没有船的帮助下接近更深的水域，每只竹竿都是家族世代相传的财产。REUTERSmore
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