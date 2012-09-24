拆解iPhone 5 Inside The iphone 5
苹果iPhone 5于9月21日率先在澳大利亚开卖，修理公司iFixit近日发布iPhone 5详实拆解报告。(摄于9月12日，美国旧金山) REUTERS/Beck Diefenbach
通过对iPhone5的拆解，iFixit网站发现该机的屏幕相比iPhone4和iPhone4S更容易拆除，而这样的好处则是更容易维修。而从机身的局部细节来看，iPhone5在机身底部的变化最大，不仅底座接口变小了，并且还more
苹果iPhone 5的拆卸是从前面往背面拆，更换屏幕就变得更加容易。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
屏幕的连接头和逻辑板之间使用十字槽头螺钉链接。REUTERS/iFixIt.com/Handout
iPhone 5使用1440毫安时电池，及Cirrus Logic音效芯片，而内置的4G LTE芯片则是高通的MDM9615M。REUTERS/iFixIt.com/Handout
从后盖上拆解逻辑板。REUTERS/iFixIt.com/Handout
逻辑板及800万像素iSight摄像头。REUTERS/iFixIt.com/Handout
拆解逻辑板。REUTERS/iFixIt.com/Handout
拆解A6芯片。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
A6芯片清晰图。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
内置的4G LTE芯片则是高通的MDM9615M。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
苹果iPhone5还使用意法半导体的超低功耗高性能的3轴线性加速度传感器，至于内存芯片则是海力士H2JTDG2MBR 128GB(16GB)。REUTERS/iFixIt.com/Handout
iPhone 5内部的各种芯片。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
iPhone 5内部的结构。苹果iPhone5还使用Omnivision的前置摄像头和索尼的800万像素的主摄像头。REUTERS/iFixIt.com/Handout
iPhone 5拆解后显示出的组成零件。 REUTERS/iFixIt.com/Handout
iPhone 5各组成部件的标注图。 REUTERS/REUTERS GRAPHICS