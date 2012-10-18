城中之国--梵蒂冈 Inside the Vatican

梵蒂冈是一个宗教领袖制国家，梵蒂冈的元首--即教宗，由80岁以下的枢机主教在西斯廷教堂内举行的教宗选举上选举产生的，任期可达终身。由于教宗的任职是终身制，新任教宗的选举均在前任教宗去世后才慎重举行。(2011年12月25more

梵蒂冈是一个宗教领袖制国家，梵蒂冈的元首--即教宗，由80岁以下的枢机主教在西斯廷教堂内举行的教宗选举上选举产生的，任期可达终身。由于教宗的任职是终身制，新任教宗的选举均在前任教宗去世后才慎重举行。(2011年12月25日，教宗本笃十六世在圣彼得广场发表圣诞节讲话。) REUTERS/Osservatore Romano

Close