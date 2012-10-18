城中之国--梵蒂冈 Inside the Vatican
梵蒂冈城国位于意大利首都罗马城西北角的梵蒂冈高地上，四面都与意大利接壤，是一个“国中国”，是世界上最小的主权国家，也是世界上人口最少的国家。(摄于2011年5月1日，圣彼得广场) REUTERS/ Massimo Sesmore
梵蒂冈国土大致呈三角形，除位于城东南的圣彼得广场外，国界以梵蒂冈古城墙为标志，领土包括圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫和梵蒂冈博物馆等。(摄于2012年9月29日，圣彼得大教堂) REUTERS/Tony Gentilmore
梵蒂冈是全世界天主教的中心--以教宗为首的教廷所在地，虽然在地理上是一个小国，但因天主教在全球庞大的信仰人口，其在政治和文化等领域拥有着世界性的影响力。(2012年5月16日，教宗本笃十六世抚摸一个孩子。)REUTERSmore
梵蒂冈是一个宗教领袖制国家，梵蒂冈的元首--即教宗，由80岁以下的枢机主教在西斯廷教堂内举行的教宗选举上选举产生的，任期可达终身。由于教宗的任职是终身制，新任教宗的选举均在前任教宗去世后才慎重举行。(2011年12月25more
梵蒂冈公民大部分是神职人员，包括了主教、神父、修女，以及著名的瑞士卫队(一支专门为教宗服务的志愿禁卫队)。还有大约3,000名世俗工人，他们是梵蒂冈的主要劳动力，但都不住在梵蒂冈城内。(2011年5月24日，保加利亚神职more
2011年梵蒂冈最新人口统计数据显示，该国现仅有32名女性公民，540名男性公民。(摄于2011年6月30日) REUTERS/Max Rossi
2012年2月3日，教宗本笃十六世观望窗外的雪景。 REUTERS/Osservatore Romano
2011年4月21日，教宗本笃十六世在罗马圣约翰拉特兰教堂举行一个加冕仪式。 REUTERS/Alessandro Bianchi
2011年12月31日，教宗本笃十六世在一个宗教仪式结束后离开圣彼得广场。 REUTERS/Giampiero Sposito
2011年4月23日，教宗本笃十六世在圣彼得大教堂主持复活节守夜礼。REUTERS/Alessandro Bianchi
2012年5月31日，辅祭男孩举着蜡烛参加教宗本笃十六世主持的一个祈祷仪式。 REUTERS/Tony Gentile
2012年2月月18日，红衣主教们在圣彼得大教堂参加一个宗教会议。 REUTERS/Tony Gentile
2012年4月16日，孩子们身穿巴伐利亚传统服装跳舞，庆祝教宗本笃十六世的85岁生日。 REUTERS/Osservatore Romano
2012年1月6日，两名新任命的主教在仪式中俯卧在教宗本笃十六世前面。 REUTERS/Alessandro Bianchi
2011年11月30日，保罗六世大厅，一名男子举着婴儿耶稣塑像。REUTERS/Alessandro Bianchi
2012年5月6日，瑞士卫队成员宣誓就职。瑞士卫队由100名瑞士籍罗马天主教信徒组成，其成员必须是身高1.74米以上，保卫教会及梵蒂冈的安全。REUTERS/Tony Gentile
瑞士卫队着装是当年由艺术大师米开朗琪罗设计的红黄蓝彩条制服，手持古代长矛、腰间佩剑。(摄于2012年5月6日) REUTERS/Tony Gentile
2011年12月12日，一名瑞士卫队成员站岗。 REUTERS/Gabriel Bouys/Pool
梵蒂冈城本身就是伟大的文化瑰宝，拥有众多世界上重要的建筑作品。(摄于2012年4月29日，世界第一大教堂--圣彼得大教堂) REUTERS/Stefano Rellandini
2012年5月27日，教宗本笃十六世在圣彼得大教堂主持弥撒。 REUTERS/Stefano Rellandini
梵蒂冈宫位于圣彼得广场对面，自公元14世纪以来一直是历代教宗的定居之处，数百年来已几经改建。梵蒂冈宫内有礼拜堂、大厅、宫室等，是世界天主教的中枢。(摄于2011年12月22日) REUTERS/Claudio Peri/more
重新整修的梵蒂冈图书馆(Vatican Apostolic Library)，由教宗尼古拉斯五世于15世纪50年代成立，藏书中手抄本达15万册。(摄于2010年9月13日) REUTERS/Alessia Pierdommore
2010年9月13日，一名游客拍摄梵蒂冈图书馆的西斯廷大厅。 REUTERS/Alessia Pierdomenico
2011年12月11日，天灯飞上圣彼得广场上空。 REUTERS/Tony Gentile
一个博物馆内画家拉斐尔的作品《三德像》(The Cardinal and Theological Virtues)。REUTERS/Stringer