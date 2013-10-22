智能机器人创意战 Intelligent Robot
工程师在给仿生机器人“The Incredible Bionic Man”做矫正，这个机器人是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。(摄于2013年10月17日，美国more
美国机器人公司Boston Dynamics制作的双足人形机器人“Atlas”，这款机器人高6英尺(1.83米)，重330磅(149.7公斤)，是由铝和钛制作而成的，花费1500万港元(合193万美元)。它能够进行多种运more
由机电工程师Ben Schaefer经营的机器人公司生产的机器人调酒师“Carl”在为客人制作鸡尾酒。这款机器人还能与客人进行简单的交流。(摄于2013年7月26日，德国伊尔默瑙)REUTERS/Fabrizio Benmore
由日本电通(Dentsu)广告公司，先进科学技术研究中心，东京大学，机器人车库(Robo Garage)和丰田汽车公司共同研制的机器人宇航员Kirobo和丰田汽车公司产品规划小组的经理进行交流。这个机器人宇航员在今年8月more
在国会两院和威斯敏斯特大教堂前参与“禁止机器人杀手”活动的机器人。活动参加者呼吁针对那些无需人工干预即可攻击目标的机器人，应当在他们尚未开发用于战争的时候禁止他们的生产。(摄于2013年4月23日，英国伦敦)REUTERmore
“Yo! Sushi”餐厅用一个名为iTray的飞行盘装载餐点，给客人们送餐。它由碳纤维制成并装有四个小型旋翼，能以每秒11米的速度飞行，有效飞行距离为50米。(摄于2013年6月10日，英国伦敦)REUTERS/Neimore
瑞士苏黎世大学人工智能实验室的工程师研制拥有人造肌肉的人形辅助机器人“ROBOY”，是一个机器人小孩，希望能在平日的生活中为人们提供帮助。ROBOY一个有意思的方面就是他的肌腱驱动系统。(摄于2013年2月27日，瑞士苏more
村田制作所社长村田恒夫(Tsuneo Murata)展示公司发明的“Seisaku-kun”机器人，会骑自行车，它能够以每小时2公里的速度前进。(摄于2012年10月2日，日本千叶)REUTERS/Yuriko Nakamore
日本世嘉玩具公司的互动型机器玩具“Wappy Dog”。人们可以通过iPhone手机对其控制，及和它一起游戏。(摄于2012年6月14日，日本东京国际玩具展)REUTERS/Yuriko Nakao
一名工作人员在CeBIT展上调整钢管舞机器人。(摄于2012年3月5日，德国汉诺威)REUTERS/Fabian Bimmer
2012年3月14日，法国里昂，国际服务型机器人专业展览会Innorobo上展示的机器人。REUTERS/Robert Pratta
2012年6月19日，泰国曼谷，名为“NAO”的机器人与模特一起跳舞。REUTERS/Chaiwat Subprasom
日本本田公司研制的仿人机器人ASIMO打开瓶盖倒饮料。ASIMO身高1.3米，可以行走自如、握手、挥手，甚至可以随着音乐翩翩起舞。(摄于2011年11月30日，日本东京)REUTERS/Toru Hanai
日本松下公司推出三款Evolta游泳机器人会挑战铁人三项。三个机器人在约230公里的路程上完成自行车、游泳和跑步三个项目，预期用一周的时间到达终点。(摄于2011年9月15日，东京新闻发布会)REUTERS/Yurikomore
PARO海豹机器人陪伴在养老院中休养的日本大地震幸存老人。这款“慰藉型机器人”外形可爱，其动作和声音能够充分刺激人的感官，让人们有与之交流的感觉，从而丰富人的生活，成为老年人的忠诚“伴侣”。(摄于2011年7月28日，日more
德国航空航天中心(DLR)机器人学和力学研究所最新研发了一款滚轮机器人“滚轮贾斯汀”，能通过视觉和触觉进行精细、灵敏的动作，完成诸如接球、泡咖啡等任务。该款机器人将用于修理运行中的卫星。(摄于2011年6月1日，德国奥伯more
小型智能人形机器人Nao被研发商法国Aldebaran公司称为“可自治的家庭伙伴”，其高度不足60公分，可抓拿物体，处理影像与声音，用声纳系统侦测周遭环境等。(摄于2011年5月11日，上海IEEE世界机器人与自动化大会more
日本千叶大学生物工程学教授Hao Liu拿着一只仿生蜂鸟。这个机器人与蜂鸟一样大小，能够拍动四片翅膀飞翔，研究目的希望它最终可协助在废墟中开展搜救工作、搜寻罪犯，甚至进行火星探测。(摄于2011年4月7日，法国南特仿生机more
微型游动机器人Jessio在池中游动。(摄于2011年3月23日，法国里昂InnoRobo机器人展览会)REUTERS/Robert Pratta
美国加州机器人研发企业Ugobe耗时四年制作的恐龙机器人玩具Pleo，综合了所有自主学习型机器人的基本特征，能透过内建的感应器拥有灵敏的触觉、视觉和听觉，并可与环境互动。(摄于2011年3月2日，德国汉诺威CeBIT20more
国立台湾大学电机系师生耗时两年研发出一款智能机器人，可以表现出喜怒哀乐等7种表情，机器人头部装有36颗马达，控制眉毛嘴巴和眼睛等五官。(摄于2010年10月19日，台北国际机器人展)REUTERS/Nicky Loh
这款面部精致的机器美人名为“HRP-4C”，体重约42公斤，身高1.57米，以普通日本女性为模版，体内安装有30个牵动引擎，可惟妙惟肖地表现出愤怒、惊讶等表情。(摄于2009年10月22日，日本东京数字产品展)REUTEmore
索尼公司推出的娱乐型机器人“QRIO”高58.5厘米、重7.5公斤，它可以行走、跑步和跳舞，并能根据脚下地面和自身姿势，调整自己的动作。“QRIO”额头上配有照相机取景器，能够同时看到几个目标，并把焦点对准其中之一。(摄more
名为“Robovie-II”的机器人身高114厘米，由日本国际电气通信基础技术研究所(ATR)研发，可接受客户的无线信号，带着购物清单、提着篮子到超市购物，甚至还能帮商家推销产品。(摄于2010年1月6日，日本京都)REmore
Kokoro公司推出的女性机器人名为“Actroid-Der”，她可以担当女性接待员，但无法行走。(2006年11月24日，亚洲机器人梦想展在香港举行)REUTERS/Paul Yeung
日本保安机器人“T-34”的用户可通过机器人的照相系统看到活动物体的影像，并可利用手机控制T-34。入侵者的体温和声音可对T-34的传感器产生影响，促使它通过遥控方式发射一张网以捉住入侵者。(摄于2009年1月21日，日more
由日本村田制造所发明的“Seisaku-kun”会骑脚踏车，它能够以每小时2公里的速度前进。(2006年10月3日，日本高新技术博览会在幕张举行)REUTERS/Toshiyuki Aizawa
在北京首都国际机场亮相的“福娃”机器人不仅能“看到”周围的人，还能说话、唱歌、打手语，为人们提供咨询、导引等各类服务。(摄于2008年7月23日)REUTERS/Claro Cortes IV
日本世嘉公司研发出名为“Yume Hiyoko”(梦幻小鸡)(右)的机器鸡崽。每当你用手触摸它们，机器小鸡都会挥动翅膀而且发出叫声。(摄于2007年4月6日，日本东京)REUTERS/Yuriko Nakao
“Care-O-Bot 3”是Fraunhofer IPA研制的新一代帮助人们料理家务的服务机器人，它备有一个全方位控制平台，4个驾驶组控制不同的轮子，能朝任何方向移动。Care-O-Bot 3还具有着高度柔和的手臂和手more
这款还没有官方正式名称的绅士机器人是由日本工业大学等多家研究机构联合研发。它胸前配有一个摄像头，体内装有陀螺仪传感器、加速度传感器、距离传感器等各种环境感知系统，能优雅的保持身体平衡，还可以与人“听”“说”交流。(摄于2more
机器人“Repliee Q2”(左)由日本大阪大学研制，通过身上装备的42个制动器产生模拟人类的动作。Repliee Q2的长相接近真人，若她站在1米以外，能瞒骗过人们的眼睛达10秒之久。(摄于2006年10月31日，核more
2007年4月24日，东京大学与日本产业技术综合研究所联合研发的人型机器人抱起66磅重的盛有煤块的篮子。东京大学教授称它是世界第一款可以透过内建感应器控制下举起30公斤重箱子的机器人。REUTERS/Yuriko Nakmore
西安超人雕塑研究院和西安机器人科技有限公司董事长邹人倜(左)与仿真机器人“邹人倜”合影。该机器人还会眨眼、左顾右盼，说普通话及英语。(摄于2006年12月12日，北京)REUTERS/Claro Cortes IV
由日本Kokoro公司推出的女接待员机器人“Actroid”身高为1.58米、重30公斤，具有似人的表情和人造肌肉。(摄于2005年3月18日，日本名古屋)REUTERS/File
家用机器人“Roppie”具有轻量型的拟人化手臂，可和人类玩井字棋，借由两具隐藏在下巴的摄影机负责定位、辨识棋子的颜色。(摄于2010年10月19日，台北国际机器人展)REUTERS/Nicky Loh
2008年6月11日，新型类人机器人“Reem-B”在阿联酋阿布扎比展出。Reem-B能灵活抓住物体，在大楼内避开障碍物自由走动，还有语音命令接收和脸部识别功能，是世界上最先进的机器人之一。REUTERS/Mosab Omore
比利时科学家研发出可爱的绿色“抱抱”机器人，可帮助生病的孩子缓解紧张情绪。这款名为“Probo”的机器人在腹部有一个触摸屏，可以向孩子们讲解手术过程。(摄于2009年4月21日，比利时布鲁塞尔)REUTERS/Francmore
2008年5月4日，日本东京，丰田汽车公司的展览室，由机器人组成的世界上第一支机器人乐队吹奏圆号、小号，并随时变幻各种队形。REUTERS/Toru Hanai
Raytron公司推出的小型机器人“Chapit”能做一些关灯、开电视等简单家务，且不用通过任何程序，就可以辨认男人、女人或小孩。(摄于2010年7月28日，日本东京)REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2010年10月19日，台北国际机器人展上，一个人型机器人“表演”戏曲。REUTERS/Nicky Loh
2009年4月22日，瑞士塞尔维永，艺术家Branch Worsham与机器人翩翩起舞，参加音乐剧《机器人》(Robots)彩排。 REUTERS/Valentin Flauraud
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