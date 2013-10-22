智能机器人创意战 Intelligent Robot

比利时科学家研发出可爱的绿色“抱抱”机器人，可帮助生病的孩子缓解紧张情绪。这款名为“Probo”的机器人在腹部有一个触摸屏，可以向孩子们讲解手术过程。(摄于2009年4月21日，比利时布鲁塞尔)REUTERS/Francmore