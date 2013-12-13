朝鲜宣布张成泽被判死刑并已执行 Jang Song Thaek

12月12日，朝鲜国家安全保卫部特别军事法庭对张成泽的罪行进行审理，认为张成泽作为现代版宗派的头目，长期纠集不纯势力形成派别，企图篡夺党和国家的最高权力，以各种方法和卑劣手段实施颠覆国家的阴谋犯罪。(2013年7月25日more

12月12日，朝鲜国家安全保卫部特别军事法庭对张成泽的罪行进行审理，认为张成泽作为现代版宗派的头目，长期纠集不纯势力形成派别，企图篡夺党和国家的最高权力，以各种方法和卑劣手段实施颠覆国家的阴谋犯罪。(2013年7月25日，金正恩与张成泽在朝鲜人民军烈士墓地参加纪念停战60周年活动。) REUTERS/Jason Lee

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