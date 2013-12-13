朝鲜宣布张成泽被判死刑并已执行 Jang Song Thaek
2013年12月13日，朝中社报道，朝鲜12日以从事颠覆国家阴谋活动依照朝鲜刑法第60条对张成泽判处死刑，并已于当天执行。(朝中社12月9日提供的照片显示，12月8日，金正恩在平壤出席并指导朝鲜劳动党中央政治局扩大会议。more
12月12日，朝鲜国家安全保卫部特别军事法庭对张成泽的罪行进行审理，认为张成泽作为现代版宗派的头目，长期纠集不纯势力形成派别，企图篡夺党和国家的最高权力，以各种方法和卑劣手段实施颠覆国家的阴谋犯罪。(2013年7月25日more
在12月8日举行的朝鲜劳动党中央政治局扩大会议上，会议宣布张成泽有反党反革命行为，解除其一切职务并开除出党。(摄于2013年7月25日) REUTERS/Jason Lee
朝中社报道称，张成泽滥用职权，生活腐化堕落，与多名女性有不正当关系，在高级餐厅大吃大喝。在思想上放松，吸食毒品，利用去外国治病机会用外汇进行赌博。(2012年2月23日，张成泽(后)跟随金正日视察体育子弹工厂。)REUTmore
2013年11月下旬，张成泽的两名亲信朝鲜劳动党中央行政部第一副部长李龙河、朝鲜劳动党中央行政部副部长张秀吉被公开处决，之后张成泽没有公开露面。(2012年2月16日，朝鲜人民军举行盛大的阅兵式，纪念金正日诞辰70周年。more
张成泽被普遍认为是朝鲜经济改革的支持者，他曾在2004年的权力斗争中遭到清洗，两年后复出。(2013年7月27日，朝鲜举行纪念朝鲜战争停战60周年阅兵式。) REUTERS/Jason Lee
张成泽生于1946年2月6日，朝鲜江原道内川郡人，是朝鲜劳动党中央政治局委员、中央行政部部长、朝鲜国防委员会副委员长、人民军大将军衔。(朝中社发布于2010年6月9日) REUTERS/KCNA
张成泽毕业于金日成综合大学政治经济学系和金日成高级党校，1969年从莫斯科留学归国，于1972年与金正日唯一的亲妹妹金敬姬结婚。(2011年12月28日，张成泽(后)随同金正日访问某军事基地。) REUTERS/KCNA
1982年，张成泽出任朝鲜劳动党党中央青少年事业部副部长。2002年，张成泽受金正日之命，“史无前例”的率团访问韩国。2007年，张成泽晋升为朝鲜劳动党中央行政部部长。(2013年12月3日，韩国首尔，车站播放张成泽的电more
朝鲜电视台2011年12月25日播放的画面中，佩戴大将肩章的张成泽(左)跟随金正恩在锦绣山纪念宫内向金正日遗体致哀。这是张成泽首次身穿军服亮相国家电视台。 REUTERS/KCNA
2011年12月28日，金正日的遗体告别仪式在平壤举行。灵车从锦绣山纪念宫驶出，金正恩手扶灵车，张成泽紧随其后。 REUTERS/Kyodo
2012年8月13日，朝鲜国防委员会副委员长张成泽抵达北京，对中国进行访问。 REUTERS/China Daily
2012年8月17日，中国国家主席胡锦涛在北京人民大会堂会见到访的朝鲜劳动党中央行政部部长张成泽。 REUTERS/China Daily
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