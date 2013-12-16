日本与东盟峰会 Japan-ASEAN summit 2013

日本以拉拢东盟牵制中国为目的，事先拟好了包含“飞行自由”等词语的联合声明草案，但是因东盟的反对而进行了修改。(12月14日，东盟国家领导人出席了由日本经济团体联合会和日本工商总会举办的午餐会议。)REUTERS/Kazumore