日本与东盟峰会 Japan-ASEAN summit 2013
12月13日至15日，日本-东盟峰会在日本东京举行。(12月14日，日本东京，参加日本-东盟峰会的国家领导人在赤坂国宾馆前合影。)REUTERS/Kimimasa Mayama/Pool
12月13日，安倍晋三在日本-东盟峰会前与文莱、新加坡、菲律宾和印度尼西亚四国首脑分别举行了会谈。(12月13日，日本首相安倍晋三在峰会召开前与文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚举行会谈。)REUTERS/Yoshikazu Tmore
会谈当中，安倍均提及了中国划设东海航空识别区一事，并表示中方此举试图单方面改变现状，日方无法接受。(12月13日，日本首相安倍晋三在峰会召开前会见来访的新加坡总理李显龙。)REUTERS/Kazuhiro Nogi/Pomore
对此，菲律宾总统阿基诺称，日菲两国应进行合作，按照国际法和平解决该问题。(12月13日，日本首相安倍晋三在峰会召开前会见了菲律宾总统阿基诺。)REUTERS/Koji Sasahara/Pool
印尼总统苏西洛表示，只要信赖关系未得到改善，地区紧张还将持续，呼吁通过外交途径和平解决有关问题。(12月13日，日本首相安倍晋三在峰会召开前与印尼总统苏西洛(左)举行会谈。)REUTERS/Toru Hanai
安倍还与东盟各国首脑就经济、能源以及安全等领域的合作进行了磋商。(12月13日，日本首相安倍晋三夫妇在首相官邸举行晚宴，东盟领导人在晚宴前向菲律宾台风“海燕”遇难者默哀致敬。)REUTERS/Shizuo Kambayamore
12月14日，日本首相安倍晋三与东盟国家领导人在日本国宾馆举行日本-东盟峰会第一次会议。REUTERS/Toru Hanai
日本首相安倍晋三称，为援助东盟在2015年建立共同体，今后5年间将向其提供总计约两万亿日元（约合人民币1176亿元）的政府开发援助（ODA）。(12月14日，日本首相安倍晋三在日本-东盟峰会第一次会议上发言。)REUTEmore
日本以拉拢东盟牵制中国为目的，事先拟好了包含“飞行自由”等词语的联合声明草案，但是因东盟的反对而进行了修改。(12月14日，东盟国家领导人出席了由日本经济团体联合会和日本工商总会举办的午餐会议。)REUTERS/Kazumore
据日本共同社13日报道，东盟方面将中国与日本同样视作重要的伙伴，反映出东盟国家希望避免对华关系恶化的意向。(12月14日，日本-东盟峰会期间，日本首相安倍晋三与湄公河流域五国首脑举行会议。)REUTERS/Issei Kmore
比起安全合作来，东盟各国对日本防灾救助和日元贷款方面更感兴趣。(12月14日，日本与湄公河流域五国举行会议。)REUTERS/Kimimasa Mayama/Pool
日本和东盟国家领导人在东京峰会达成共识，称需维护公海及其空域自由，并呼吁和平解决争议。(12月14日，日本首相安倍晋三在举行的新闻发布会上为本次日本-东盟峰会做总结。)REUTERS/Toru Hanai
但是日本-东盟峰会声明并未批评中国划设东海防空识别区。(12月14日，日本首相安倍晋三与东盟国家领导人出席了日本-东盟峰会期间举行的晚宴。)REUTERS/Toshifumi Kitamura/Pool
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