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日本右翼人士登钓鱼岛 Japanese Nationalists Land on Disputed Islands

2012年 8月 20日 星期一

2012年8月19日，日本国会议员和右翼团体成员150人赴钓鱼岛海域举行“慰灵”活动，其中10人登上钓鱼岛。REUTERS/Kyodo

2012年 8月 20日 星期一
2012年8月19日，日本国会议员和右翼团体成员150人赴钓鱼岛海域举行“慰灵”活动，其中10人登上钓鱼岛。REUTERS/Kyodo
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2012年 8月 20日 星期一

中国外交部发言人称，日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。外交部负责人已向日本驻华大使提出严正交涉，表示强烈抗议，敦促日方停止损害中国领土主权的行动。 REUTERS/Kyodo

2012年 8月 20日 星期一
中国外交部发言人称，日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。外交部负责人已向日本驻华大使提出严正交涉，表示强烈抗议，敦促日方停止损害中国领土主权的行动。 REUTERS/Kyodo
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日本政府正考虑对19日登上钓鱼岛的日本5名地方议员和5名媒体人士以“轻犯罪”进行处分。REUTERS/Kyodo

2012年 8月 20日 星期一
日本政府正考虑对19日登上钓鱼岛的日本5名地方议员和5名媒体人士以“轻犯罪”进行处分。REUTERS/Kyodo
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日本右翼分子在钓鱼岛海域行驶。REUTERS/Chris Meyers

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日本右翼分子在钓鱼岛海域行驶。REUTERS/Chris Meyers
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日本右翼分子乘坐的船只接近钓鱼岛。REUTERS/Chris Meyers

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日本右翼分子乘坐的船只接近钓鱼岛。REUTERS/Chris Meyers
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日本右翼分子乘船靠近钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers

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日本右翼分子乘船靠近钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers
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日本右翼分子登岸。 REUTERS/Chris Meyers

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日本右翼分子登岸。 REUTERS/Chris Meyers
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日本右翼分子游泳登上钓鱼岛。 REUTERS/Kyodo

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日本右翼分子游泳登上钓鱼岛。 REUTERS/Kyodo
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日本右翼分子登上钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers

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一名日本右翼分子手执日本国旗。 REUTERS/Chris Meyers

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一名日本右翼分子手执日本国旗。 REUTERS/Chris Meyers
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钓鱼岛上的日本国旗。 REUTERS/Kyodo

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一名日本右翼分子挥舞国旗。 REUTERS/Kyodo

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一名日本右翼分子挥舞国旗。 REUTERS/Kyodo
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2012年 8月 20日 星期一

登岛的日本人展示国旗。 REUTERS/Kyodo

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登岛的日本人展示国旗。 REUTERS/Kyodo
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2012年 8月 20日 星期一

日本右翼分子站在钓鱼岛上。 REUTERS/Kyodo

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日本右翼分子站在钓鱼岛上。 REUTERS/Kyodo
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2012年 8月 20日 星期一

日本右翼分子挥舞国旗。REUTERS/Kyodo

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2012年 8月 20日 星期一

远眺钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers

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