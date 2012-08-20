日本右翼人士登钓鱼岛 Japanese Nationalists Land on Disputed Islands
2012年8月19日，日本国会议员和右翼团体成员150人赴钓鱼岛海域举行“慰灵”活动，其中10人登上钓鱼岛。REUTERS/Kyodo
1 / 16
中国外交部发言人称，日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。外交部负责人已向日本驻华大使提出严正交涉，表示强烈抗议，敦促日方停止损害中国领土主权的行动。 REUTERS/Kyodo
2 / 16
日本政府正考虑对19日登上钓鱼岛的日本5名地方议员和5名媒体人士以“轻犯罪”进行处分。REUTERS/Kyodo
3 / 16
日本右翼分子在钓鱼岛海域行驶。REUTERS/Chris Meyers
4 / 16
日本右翼分子乘坐的船只接近钓鱼岛。REUTERS/Chris Meyers
5 / 16
日本右翼分子乘船靠近钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers
6 / 16
日本右翼分子登岸。 REUTERS/Chris Meyers
7 / 16
日本右翼分子游泳登上钓鱼岛。 REUTERS/Kyodo
8 / 16
日本右翼分子登上钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers
9 / 16
一名日本右翼分子手执日本国旗。 REUTERS/Chris Meyers
10 / 16
钓鱼岛上的日本国旗。 REUTERS/Kyodo
11 / 16
一名日本右翼分子挥舞国旗。 REUTERS/Kyodo
12 / 16
登岛的日本人展示国旗。 REUTERS/Kyodo
13 / 16
日本右翼分子站在钓鱼岛上。 REUTERS/Kyodo
14 / 16
日本右翼分子挥舞国旗。REUTERS/Kyodo
15 / 16
远眺钓鱼岛。 REUTERS/Chris Meyers
16 / 16