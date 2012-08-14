艺妓的神秘生活 Japan's Geishas 2012

艺妓和服与一般和服的区别在于，一般和服后领很高，通常能把妇女的脖颈完全包遮住，而艺妓和服的衣领却开的很大，且特意向后倾斜，让其脖颈全部外露。艺妓通常都会在脖子后面画“三足”，刻意露出一点没涂白，为了让人有无限遐想。(20more

艺妓和服与一般和服的区别在于，一般和服后领很高，通常能把妇女的脖颈完全包遮住，而艺妓和服的衣领却开的很大，且特意向后倾斜，让其脖颈全部外露。艺妓通常都会在脖子后面画“三足”，刻意露出一点没涂白，为了让人有无限遐想。(2007年6月2日，东京，一名艺妓在表演中深鞠躬。) REUTERS/Yuriko Nakao

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