全球年轻人面临失业危机 Jobless Youths
经济合作暨发展组织(OECD)近期公布的报告显示，主要发达经济体的经济温和上升。但考虑到欧洲依然身陷衰退之中，而且年轻人失业和长期失业率都处在很高水平，有关经济增长正在加快的迹象或许激发不了多少兴奋之情。(摄于2012年more
国际劳工组织数据显示，2012年全球青年失业率达12.7%--相当于7,460万人，比金融危机前的水平还要高出一个百分点作左右，全球问题至此已相当明确。(2013年4月9日，美国丹佛，数百人排队在一个就业中心寻找工作。)more
更严重的是，过去两年社会和政治最动荡的地区--中东和北非的年轻人2012年失业率超过了世界平均水平的两倍。发达经济体和欧盟紧随其后，年轻人失业率平均为18%。(2011年8月5日，西班牙马德里，年强人在内政部大楼前参加抗more
美国有逾40%的失业人口超过六个月没工作，几乎是第二次世界大战后所创纪录的两倍。(2012年8月9日，美国旧金山，求职者在塔吉特百货商店应聘工作。) REUTERS/Robert Galbraith
经济合作暨发展组织(OECD)称，更多的失业人士失去失业救济转而依靠较少的社会津贴，因此长期失业率上升加剧了贫困和不公平现象。此问题在欧洲尤为严重。(2012年3月14日，英国伦敦，人们查看招聘机构张贴的信息。) REUmore
决策官员担忧，大量的年轻人找不到工作，就算经济周期反转之后，依然可能会威胁到许多经济体的社会和政治稳定性。越来越多的全球投资人也开始有相同的忧虑。(摄于2012年9月18日，英国伦敦) REUTERS/Stefan Wemore
瑞士信贷上月的研究报告称，全球青年失业的情况越来越严重，这不仅危及经济成长，也可能危及政治稳定和潜在的人口红利。(摄于2013年3月19日，希腊雅典) REUTERS/John Kolesidis
2013年4月9日，美国丹佛，一名求职者(左)在一个招聘市场找工作。 REUTERS/Rick Wilking
2013年3月26日，法国马赛，一名求职者坐在就业指导网站办公室内。REUTERS/Jean-Paul Pelissier
2012年4月7日，上海，一名求职者在人才市场寻找工作。REUTERS/Carlos Barria
2010年4月8日，日本东京，一名女子查看招聘信息。 REUTERS/Yuriko Nakao
2010年4月8日，日本东京，一名毕业生应聘工作。 REUTERS/Yuriko Nakao
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