全球年轻人面临失业危机 Jobless Youths

更严重的是，过去两年社会和政治最动荡的地区--中东和北非的年轻人2012年失业率超过了世界平均水平的两倍。发达经济体和欧盟紧随其后，年轻人失业率平均为18%。(2011年8月5日，西班牙马德里，年强人在内政部大楼前参加抗more