金正恩身边神秘的女人 Kim Jong-un and mystery woman
朝鲜中央通讯社7月9日公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩在平壤一家剧院出席一场大型音乐会，坐在他身旁的是近来在其它场合也曾陪伴其左右的一位神秘女子，她的确切身份还不为人所知。 REUTERS/KCNA
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一段视频截图显示，这名神秘女子(左二)陪同金正恩视察平壤的一家幼儿园。REUTERS/KRT via Reuters TV
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从照片来看，金正恩与孩子们交谈时，她就站在金正恩的身边，而其他官员都站在距金正恩几步远的位置。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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从这名女子多次出现在金正恩身边，外界猜测她可能是金正恩的妻子，但没有办法具体确认这名女子的身份。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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金正恩陪孩子们玩滑梯。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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金正恩与神秘女子观看孩子们打篮球。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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孩子们在上课。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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金正恩抚摸一个“小护士”。 REUTERS/KCNA
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金正恩观看孩子们玩游戏。 REUTERS/KRT via Reuters TV
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