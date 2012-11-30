金正恩当选“最性感男性”？ Kim Jong-un
中国《人民日报》在其网站发布了以朝鲜领导人金正恩为主题的55张图片集，并称金正恩被《洋葱报》评为2012年在世的最性感男人。(朝鲜中央通讯社2012年8月7日公布的照片) REUTERS/KCNA
《人民日报》似乎完全没明白《洋葱报》的讽刺性的真正用意，刊登了金正恩骑马、拍手等各种姿势的照片。(金正恩在平壤西南部视察军队。) REUTERS/KCNA
《人民日报》图片集援引《洋葱报》的说法称，金正恩是世上罕有的，能够集可爱与霸气于一身的男人。(4月14日，金正恩在人民军的装备展览开幕式上剪彩。) REUTERS/KCNA
《人民日报》援引《洋葱报》的说法称，正是这种气质使得金正恩成为女人最爱、男人偶像一样的男人。他是一位真正的勇士，他知道该如何剪短发却仍旧秀发飞扬，散发出强烈的人格魅力。(朝鲜中央通讯社2月23日公布的照片显示，金正恩视察more
《洋葱报》称，之前获得“在世最性感男性”头衔的包括叙利亚总统阿萨德、金融诈骗犯麦道夫(Bernie Madoff)。(朝中社3月15日公布的照片显示，金正恩亲临指导人民军陆海空三军联合打击训练。) REUTERS/KCNmore
朝鲜中央电视台7月25日报道称，朝鲜最高领导人金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。 REUTERS/KCNA
金正恩参观平壤绫罗人民游乐园。EUTERS/KCNA
金正恩乘坐游乐设施。REUTERS/KCN
金正恩携夫人李雪主对绫罗人民游乐场工作进行现场指导。 REUTERS/KCNA
金正恩参观迷你高尔夫球场。REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社7月15日发布的图片显示，金正恩视察平壤Kyongsang幼儿园。 REUTERS/KCNA
金正恩抚摸一个“小护士”。 REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社5月31日发布的照片显示，金正恩参观平壤即将竣工的Changjon街建筑大楼。REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社5月27日发布的照片显示，金正恩参观凯旋青年游乐场。 REUTERS/KCNA
4月19日，平壤，金正恩慰问万寿台创作社美术馆的工作人员。 REUTERS/KCNA
4月13日，金正恩在平壤出席第12届最高人民会议第五次会议。 REUTERS/KCNA
4月16日，庆祝金日成诞辰一百周年的音乐会上播放金正恩与士兵站在一起的画面。 REUTERS/Bobby Yip
4月13日，朝鲜在平壤市中心万寿台为金日成、金正日铜像举行揭幕仪式，金正恩出席揭幕仪式。 REUTERS/Bobby Yip
朝鲜中央通讯社4月12日发布的照片显示，金正恩参观国家工业艺术中心(State Industrial Art Centre)。该地举办展览纪念朝鲜开国领袖金日成诞辰一百周年。 REUTERS/KCNA
4月11日，朝鲜劳动党第四次代表会议在平壤举行，会议推举金正恩为朝鲜劳动党第一书记。 REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社3月15日发布的照片显示，金正恩指导朝鲜人民军陆海空三军联合打击训练。 REUTERS/KCNA
1月22日，金正恩视察朝鲜人民军机械化军团第671部队，了该解部队执行任务的状况，并考察了革命事迹教养室、沿革室、军事课堂等有关设施。REUTERS/KCNA
1月8日，朝鲜国家电视台KRT播出新任领导人金正恩的纪录片，展示金正恩年轻、有活力的形象。在视频截图中，金正恩手持枪支，拍摄时间和地点未知。 REUTERS/KRT via Reuters TV
金正恩骑马，英姿飒爽。 REUTERS/KRT via Reuters TV
2011年12月28日，朝鲜平壤，朝鲜为已故的朝鲜最高领导人金正日举行出殡仪式，金正恩站在灵车一侧。REUTERS/Kyodo