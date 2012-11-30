金正恩当选“最性感男性”？ Kim Jong-un

《人民日报》援引《洋葱报》的说法称，正是这种气质使得金正恩成为女人最爱、男人偶像一样的男人。他是一位真正的勇士，他知道该如何剪短发却仍旧秀发飞扬，散发出强烈的人格魅力。(朝鲜中央通讯社2月23日公布的照片显示，金正恩视察more