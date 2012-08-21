金正恩视察军队 Kim Jong-un Visited Troops 2012
2012年8月19日，朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩视察前线部队，提醒军队勿忘对抗韩国挑衅的“圣战”职责。NREUTERS/KCNA
金正恩此次视察的部队，是两年前炮击韩国延坪岛的炮兵部队。 REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社报道称，金正恩命令军队不要错过立即向敌人发起致命反击的良机，哪怕是只有一枚炮弹落在朝鲜的水域或领土。 REUTERS/KCNA
金正恩还表示，朝鲜人民军应将战争延伸到实现祖国统一的圣战，而不是局限于西南战线局部战争。 REUTERS/KCNA
金正恩与居民合影。 REUTERS/KCNA
朝鲜士兵奔跑欢迎金正恩视察。 REUTERS/KCNA
朝鲜中央电视台7月25日报道称，朝鲜最高领导人金正恩携夫人李雪主(Ri Sol-ju)出席首都平壤绫罗人民游乐园的竣工仪式。 REUTERS/KCNA
金正恩参观平壤绫罗人民游乐园。EUTERS/KCNA
金正恩乘坐游乐设施。REUTERS/KCNA
金正恩携夫人李雪主对绫罗人民游乐场工作进行现场指导。 REUTERS/KCNA
金正恩参观迷你高尔夫球场。REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社7月15日发布的图片显示，金正恩视察平壤Kyongsang幼儿园。 REUTERS/KCNA
金正恩抚摸一个“小护士”。 REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社5月31日发布的照片显示，金正恩参观平壤即将竣工的Changjon街建筑大楼。REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社5月27日发布的照片显示，金正恩参观凯旋青年游乐场。 REUTERS/KCNA
4月19日，平壤，金正恩慰问万寿台创作社美术馆的工作人员。 REUTERS/KCNA
4月13日，金正恩在平壤出席第12届最高人民会议第五次会议。 REUTERS/KCNA
4月16日，庆祝金日成诞辰一百周年的音乐会上播放金正恩与士兵站在一起的画面。 REUTERS/Bobby Yip
4月13日，朝鲜在平壤市中心万寿台为金日成、金正日铜像举行揭幕仪式，金正恩出席揭幕仪式。 REUTERS/Bobby Yip
朝鲜中央通讯社4月12日发布的照片显示，金正恩参观国家工业艺术中心(State Industrial Art Centre)。该地举办展览纪念朝鲜开国领袖金日成诞辰一百周年。 REUTERS/KCNA
4月11日，朝鲜劳动党第四次代表会议在平壤举行，会议推举金正恩为朝鲜劳动党第一书记。 REUTERS/KCNA
朝鲜中央通讯社3月15日发布的照片显示，金正恩指导朝鲜人民军陆海空三军联合打击训练。 REUTERS/KCNA
1月8日，朝鲜国家电视台KRT播出新任领导人金正恩的纪录片，展示金正恩年轻、有活力的形象。在视频截图中，金正恩手持枪支，拍摄时间和地点未知。 REUTERS/KRT via Reuters TV
金正恩骑马，英姿飒爽。 REUTERS/KRT via Reuters TV
1月22日，金正恩视察朝鲜人民军机械化军团第671部队，了该解部队执行任务的状况，并考察了革命事迹教养室、沿革室、军事课堂等有关设施。REUTERS/KCNA
2011年12月28日，朝鲜平壤，朝鲜为已故的朝鲜最高领导人金正日举行出殡仪式，金正恩站在灵车一侧。REUTERS/Kyodo