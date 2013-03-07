朝鲜半岛局势紧张 Korea Conflict 2013
针对朝鲜第三次核试验，美国与中国达成共识，将“显着扩大”联合国对朝制裁。这引发朝鲜发出新一轮威胁，称将撕毁1953年签署的停战协议。(2012年8月20日，朝鲜士兵参加训练。) REUTERS/KCNA
朝鲜还表示，若韩国与美国继续进行为期两个月的年度军演，该国将终止与美国的军事热线。(摄于2013年2月27日，板门店) REUTERS/Kim Hong-Ji
朝鲜并在其东部和西部海岸设置禁飞禁航区，显示其可能进行大型军演，不排除试射短程至中程导弹。(3月6日，朝鲜平壤，朝鲜士兵参加训练。) REUTERS/KCNA
韩国军方称，如果朝鲜针对美韩军演进行威胁性攻击行动，将对其进行反击，并将朝鲜领导人作为打击目标。(2月15日，韩国首尔，韩国战争纪念馆展览的导弹。)REUTERS/Kim Hong-Ji
朝鲜去年12月发射远程火箭，导致半岛紧张局势升级。朝鲜2月12日进行第三次核试验，致使局势进一步紧张，或将招致联合国进一步制裁。(2月14日，平壤，士兵举行集会庆祝朝鲜第三次核试验。) REUTERS/KCNA
韩国新任总统朴槿惠曾表示，如果朝鲜放弃核计划，愿意与朝鲜接触，但是她在上台伊始要面对的却是朝鲜敌对性挑战。(摄于3月4日，首尔) REUTERS/Lee Jae-Won
2013年3月1日，韩国首尔，民众举着巨幅国旗游行。 REUTERS/Kim Hong-Ji
2月27日，板门店，一名韩国士兵在联合国军司令部军事停战委员会的一个会议室站岗。 REUTERS/Kim Hong-Ji
2月12日，坡州，韩国士兵在非军事区巡逻。REUTERS/Lee Jae-Won
2月6日，坡州，一名游客通过瞭望台观看朝鲜大成洞村。REUTERS/Lee Jae-Won
韩国亲朝人士卢修熙(Ro Su-hui)(中)在集会中向朝鲜人挥手。因为非法出境，韩国人卢修熙越过三八线从朝鲜进入韩国境内之后马上被韩国警方逮捕。(摄于2012年7月5日，板门店) REUTERS/Unificationmore
2月14日，韩国国防部发放的演习照片，显示一艘潜艇发射海对陆的巡航导弹。 REUTERS/South Korean Navy/Handout
2012年8月24日，平壤，朝鲜领导人金正恩视察朝鲜人民军第4302部队所属“柿子树连”。 REUTERS/KCNA
12月14日，平壤，朝鲜民众集会庆祝成功发射火箭“银河3号”。 REUTERS/Kyodo
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