库尔德难民潮今昔对比 Kurdish Refugees
1991年海湾战争结束后，在外国势力的鼓动下，伊拉克的库尔德人利用有利时机占领了伊北部的部分城镇，伊拉克军队对库尔德人再次进行镇压。大批库尔德人越过边境纷纷逃往邻国伊朗和土耳其，进入伊朗的难民一度达到100万人，进入土耳more
2014年9月18日，土耳其边境Suruc，叙利亚难民聚集在边境围栏前面等待越境，而库尔德士兵在边境围栏后面站岗。目前，伊斯兰国极端分子在与土耳其接壤的叙利亚边界地区肆虐，造成数十万名叙利亚库尔德人越过边境进入土耳其。Rmore
1991年4月8日，土耳其Cukurca难民营，伊拉克库尔德难民抱着孩子带着物品抵达难民营。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年9月25日，叙利亚库尔德难民领着孩子带着物品穿过边境地带前往土耳其边境小镇Suruc。 REUTERS/Murad Sezer/Files
1991年4月7日，伊拉克库尔德难民站在土耳其Cukurca难民营内。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年10月16日，土耳其边境小镇Suruc，一名叙利亚库尔德难民摆出胜利手势。 REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files
1991年4月7日，土耳其Cukurca难民营，伊拉克库尔德难民抱着孩子。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年9月24日，土耳其边境小镇Suruc，一名叙利亚库尔德妇女抱着孩子在沙尘暴来临时等待被转移。 REUTERS/Murad Sezer/Files
1991年4月8日，土耳其Cukurca难民营，一个伊拉克库尔德孩子拿着面包。REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年9月25日，土耳其边境Suruc，一个孩子拿着面包站在卡车上。 REUTERS/Murad Sezer/Files
1991年4月8日，土耳其Cukurca难民营，一名伊拉克库尔德女子在医疗帐篷内陪伴着接受治疗的孩子。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年9月24日，土耳其边境Suruc，叙利亚库尔德妇女抱着孩子在医疗帐篷内等待接受治疗。 REUTERS/Murad Sezer/Files
1991年4月8日，土耳其Cukurca难民营，伊拉克库尔德孩子接受输液治疗。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年9月24日，土耳其边境Suruc，医护人员检查一个叙利亚库尔德孩子。 REUTERS/Murad Sezer/Files
1991年4月8日，土耳其Cukurca难民营，伊拉克库尔德男子埋葬一名死者。REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年10月24日，土耳其小镇Suruc，土耳其库尔德埋葬一名在冲突中牺牲的库尔德武装人员。REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files
1991年4月8日，土耳其Cukurca难民营，一名伊拉克库尔德女子徒手埋葬死去的孩子。 REUTERS/Srdjan Zivulovic
2014年10月15日，土耳其边境Suruc，几名女子在牺牲的库尔德武装人员墓地前悼念。 REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files
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