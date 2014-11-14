库尔德难民潮今昔对比 Kurdish Refugees

1991年海湾战争结束后，在外国势力的鼓动下，伊拉克的库尔德人利用有利时机占领了伊北部的部分城镇，伊拉克军队对库尔德人再次进行镇压。大批库尔德人越过边境纷纷逃往邻国伊朗和土耳其，进入伊朗的难民一度达到100万人，进入土耳more

1991年海湾战争结束后，在外国势力的鼓动下，伊拉克的库尔德人利用有利时机占领了伊北部的部分城镇，伊拉克军队对库尔德人再次进行镇压。大批库尔德人越过边境纷纷逃往邻国伊朗和土耳其，进入伊朗的难民一度达到100万人，进入土耳其的约50万人。(1991年4月8日，伊拉克库尔德人逃往土耳其Cukurca难民营。) REUTERS/Srdjan Zivulovic

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