洛杉矶车展 LA Auto Show 2012

由于在年末揭幕，洛杉矶车展推出的车型和展示的行业特点将代表明年的流行趋势。从本届车展看，绿色环保仍然是汽车行业创新的主导方向，首发车型中有20多款全电动或插电式电动车、10多款清洁柴油车。(日产Hi-Cross概念车。)more