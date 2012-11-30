洛杉矶车展 LA Auto Show 2012
2012年11月28日，北美四大车展之一的洛杉矶车展开幕，近50款新车型在展会期间首发，近年广受关注的清洁能源汽车占一半以上。 REUTERS/Mario Anzuoni
由于在年末揭幕，洛杉矶车展推出的车型和展示的行业特点将代表明年的流行趋势。从本届车展看，绿色环保仍然是汽车行业创新的主导方向，首发车型中有20多款全电动或插电式电动车、10多款清洁柴油车。(日产Hi-Cross概念车。)more
本届洛杉矶车展还举办“先进技术展”，重点展示提升驾驶安全性等方面的应用解决方案和突破性技术。(雪佛兰乐驰电动汽车。) REUTERS/Mario Anzuoni
全新2013款福特Fusion在洛杉矶车展上捧得《绿色汽车杂志》“2013年度最佳环保车型”奖。《绿色汽车杂志》编辑兼出版人罗恩‧柯根(Ron Cogan)表示，这款车应该拥有一套截然不同的高效动力，能够满足买家的特定需more
起亚美国公司展出了其索兰托的最新改款车型。据现代公司宣布，新款2014起亚索兰托将从内到外焕然一新。REUTERS/Mario Anzuoni
全新一代丰田RAV4全球首发，新车的外形设计更加动感时尚，空间和实用性也获得改善。新车将于12月初上市销售，2013年3月交付车主。REUTERS/Mario Anzuoni
保时捷推出一款全新的紧凑型跑车--2013款Cayman。REUTERS/Phil McCarten
2013款保时捷Cayman中置发动机双座硬顶跑车，新车相比现款Cayman更大更轻。REUTERS/Phil McCarten
酷炫2013保时捷Cayman。 REUTERS/Phil McCarten
菲亚特500携三款新车亮相正在举行的洛杉矶车展，它们分别是菲亚特500L、菲亚特500e和菲亚特500C Abarth。(菲亚特500L。) REUTERS/Mario Anzuoni
2013款菲亚特500L。 REUTERS/Mario Anzuoni
菲亚特500 Abarth Cabrio。 REUTERS/Mario Anzuoni
本田豪华车品牌讴歌发布2014款RLX。 REUTERS/Phil McCarten
2013款梅赛德斯-奔驰SLS AMG gull wing。 REUTERS/Mario Anzuoni
梅赛德斯-奔驰Vision Energy Force概念卡车。 REUTERS/Mario Anzuoni
2014款马自达6。 REUTERS/Mario Anzuoni
宝马i8概念车。 REUTERS/Phil McCarten