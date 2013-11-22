跨界车大放异彩 LA Auto Show
2013年11月19日，北美三大车展之一的洛杉矶车展在洛杉矶会展中心拉开序幕。19日至21日为媒体开放日，展览于22日至12月1日向公众开放。 REUTERS/Lucy Nicholson
洛杉矶车展作为北美三大车展之一，每年吸引大约100万人次参观。本届车展将有50余款新车全球或北美首发。 REUTERS/Mike Blake
跨界车型的展出成为本次车展的亮点。“跨界车”既有SUV的功能性与运动性，有兼具轿车的舒适性和表现力。 REUTERS/Lucy Nicholson
根据咨询公司LMCAutomotive的数据，跨界车在美国的销量从2008年的逾200万辆增加至今年的390万辆。(韩国现代汽车研发的氢燃料电池驱动途胜。) REUTERS/Lucy Nicholson
在接下来的四年中，有大约70种新款或重新设计的车型上市，2017年的跨界车在美销量应该会达到420万辆。 REUTERS/Mike Blake
福特锐界概念车(Edge)勾画出中型跨界车未来版本的外形，提供两排五座版的座椅布局，配备了多项驾驶辅助系统及可变电控转向系统。REUTERS/Mike Blake
大众e-Golf电动汽车搭载一台功率113马力的电动机，最高时速可达140km/h。大众表示他们通过减小前格栅尺寸，采用新型车身工艺降低了e-Golf的阻力系数。该车计划于明年在美国上市。 REUTERS/Mike Blmore
车展上宝马MINI正式发布全新一代COOPER车型，新车基于UKL1前驱平台打造，并将搭载一台1.5T发动机。尺寸比现款全面增长，外形依旧可爱且有明显变化。(执掌MINI品牌业务的萧绅博上台作介绍。)REUTERS/Mimore
大众Vision GTI概念车，这款基于高尔夫GTI的概念车采用了新的前脸，包括LED前大灯，前分流器和突出的侧翼，外表更流畅，最高时速可达300公里。REUTERS/Mike Blake
本田FCEV概念车预展了本田新一代燃料电池电动车可能的外观设计方向。该车具备全球首款被完全安装在发动机舱内的燃料电池动力传动系统，一次加满燃料耗时不超过3分钟。(本田执行总裁岩村哲夫介绍FCEV概念车。)REUTERS/more
保时捷918Spyder采用全新设计，硕大的下进气口及尾部大尺寸扰流板。该车配备与911GT3相同的主动式后轮转向系统，搭载由一台4.6L的V8发动机和两台电动机组成的混合动力系统。 REUTERS/Lucy Nichomore
保时捷推出了最新款跨界车型Macan，该车启用了大众的MLP平台，加上轻质材质带来了良好的车重控制。其内饰用料、开关和各种控制部件同新一代卡宴都非常类似，多功能方向盘的设计更接近于轿车水准。REUTERS/Lucy Nimore
奔驰展示即将登陆《GT赛车6》游戏中的全新跑车AMG Vision Gran Turismo，该车为1:1大小的实车模型。据悉，这款新车未来不会量产，仅在游戏中出现，但该车诸多元素将揭示未来奔驰的设计理念与方向。REUTmore
全新宝马4系敞篷版亮相车展，新车采用电动折叠硬顶，起价36，675英镑(约合人民币36万元)，2014年3月上市销售。宝马表示该车拥有50:50的完美轴荷分配，拥有高强度车身和精准的转向。 REUTERS/Lucy Nimore
2015款雪佛兰Colorado皮卡在车展首发亮相，该车装配了全新的前大灯，采用镀铬套装以及17英寸合金轮毂，配备8英寸彩色触屏、USB接口。同时搭载2.5升发动机，最大动力输出为193马力和302马力。REUTERS/more
捷豹F-Type轿跑和F-Type R性能版车型，轿跑版车型搭载3.0T发动机，而性能版则搭载5.0T机械增压发动机。REUTERS/Lucy Nicholson
路虎首发20年来首款揽胜加长版车型，轴距达到3072mm，主要加长部分集中在B柱和C柱之间，因此后排的空间表现将会大大提高。REUTERS/Lucy Nicholson
拥有六缸引擎的顶级宝马2014年K1600 GTL摩托车。 REUTERS/Lucy Nicholson
下一个
年度音乐人吸金榜 Highest paid musicians
(Reuters) -《福布斯》杂志近日公布2013年全球音乐人吸金榜，美国流行天后麦当娜以1.25亿美元的收入荣登最赚歌手宝座。
本周中国区精选(11月15日-22日) China Weekly
(Reuters) -聚焦11月15日至22日中国区新闻事件和热点动态。
“最性感男士”榜单 The sexiest man
(Reuters) -美国《人物》杂志评选出“最性感男士”榜单，摇滚乐队“魔力红”主唱亚当·莱文荣膺“2013年度最性感男士”称号。
本周中国区精选(11月15日-22日) China Weekly
(Reuters) -聚焦11月15日至11月22日中国区新闻事件和热点动态。
精选图集
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
On the UK campaign trail
On the campaign trail with Britain's Prime Minister Theresa May and leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn.
Paquito and me
Martin Herrera, who has spent the last 20 years domesticating and training roosters in San Jose, Costa Rica, spends time with his favorite "Paquito".
Crossing the Tigris in Mosul
Residents of Mosul cross the Tigris River on small wooden boats after flooding made all the bridges in the Iraqi city impassable.
Besieged in rebel-held Douma
An aid convoy of food and medical supplies has reached the besieged Syrian town of Douma for the first time since October.
Chanel's cruise collection
Karl Lagerfeld presents his 2017/2018 Cruise collection show for fashion house Chanel in Paris.
Mosul in ruins
Mosul's wrecked roads, bridges and broader economy will take at least five years to repair and need billions of dollars of development that Iraq's government will struggle to afford, officials returning to the battle-scarred city said.
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".