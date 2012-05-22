Gaga演唱会遭多国抗议 Lady Gaga Protest
近期，美国百变天后Lady Gaga在亚洲举行演唱会，遭韩国、菲律宾等多国民众反对，因Lady Gaga在演唱会上衣着暴露，表演显“色情”等。(5月19日，Lady Gaga抵达菲律宾马尼拉。) REUTERS/Chermore
5月19日，菲律宾马尼拉，菲律宾民众举行抗议，反对美国流行偶像Lady Gaga在马尼拉开演唱会。宗教组织呼吁禁止Lady Gaga在菲律宾开演唱会，认为她会毒害菲律宾青少年。 REUTERS/Cheryl Ravelo
PLady Gaga于5月21日和22日在大马尼拉地区的帕赛市演出。菲律宾已警告Lady Gaga不要在菲律宾演唱会上衣着暴露、做出下流动作或是亵渎上帝。(警察阻止抗议民众。) REUTERS/Cheryl Ravelo
帕赛市市长安东尼诺·卡利斯托表示，演唱会现场将有督查员，以确保Lady Gaga不会做出越界行为。并称天主教徒占大多数的菲律宾，宗教组织已经对这次演出表示担忧。(5月20日，宗教团体在反对演唱会的集会上进行烛光祈祷。) more
5月20日，宗教团体成员冒雨在当地的街头以烛光集会的形式反对Lady Gaga的演唱会。 REUTERS/Cheryl Ravelo
一名抗议者拿着两个蜡烛。 REUTERS/Cheryl Ravelo
5月21日，一名抗议者拿着标语站在防暴警察前面。 REUTERS/Romeo Ranoco
宗教团体们举着标语，反对Lady Gaga的演唱会。 REUTERS/Romeo Ranoco
4月29日，印尼雅加达，一名女子在抗议活动中举着反对Lady Gaga的标语。印尼警方表示担心Lady Gaga的露骨衣着和过火舞姿会危害传统观念及荼毒青少年，已拒绝下达Lady Gaga演唱会批文，或致使其6月3日的印more
印尼伊斯兰强硬派威胁称，如果Lady Gaga来到这个穆斯林人口占大多数的国家，他们就制造“混乱”。 REUTERS/Supri
4月27日，韩国首尔，宗教人士在奥林匹克体育馆附近举行祈祷集会，反对Gaga的演唱会，原因是Lady Gaga提倡“同性恋和色情”。 REUTERS/Kim Hong-Ji
当地媒体分级委员会把Lady Gaga的演唱会评为不适合年轻人参加的演唱会，所以18岁以下的歌迷不允许参加该演唱会。 REUTERS/Kim Hong-Ji
宗教团体成员在示威集会中虔诚祈祷。 REUTERS/Kim Hong-Ji
4月22日，韩国首尔，基督教人士举行祈祷集会，希望能阻止Lady Gaga的演唱会。 REUTERS/Lee Jae-Won
5月19日，菲律宾马尼拉，歌迷们等待Lady Gaga的到来。 The REUTERS/Cheryl Ravelo
5月21日，装扮一新的歌迷们准备观看演唱会。 REUTERS/Romeo Ranoco
5月8日，一名歌迷在日本成田国际机场等待Lady Gaga抵达。 REUTERS/Toru Hanai
4月27日，韩国首尔奥林匹克体育馆，歌迷装扮成Lady Gaga的摸样，准备观看演唱会。 REUTERS/Kim Hong-Ji
Lady Gaga歌迷的怪异打扮。 REUTERS/Kim Hong-Ji
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