Gaga演唱会遭多国抗议 Lady Gaga Protest

4月29日，印尼雅加达，一名女子在抗议活动中举着反对Lady Gaga的标语。印尼警方表示担心Lady Gaga的露骨衣着和过火舞姿会危害传统观念及荼毒青少年，已拒绝下达Lady Gaga演唱会批文，或致使其6月3日的印more