跨国企业裁员潮 Layoffs of Foreign Companies 2012
今年以来，受全球经济下行压力加大影响，IT、电器行业等领域的大型跨国公司出现大规模裁员。不过，与此前常被“豁免”的情况不同，多家跨国公司在中国的机构也被列在裁员名单内。(摄于2006年5月31日，北京，摩托罗拉手机广告牌。) REUTERS/Claro Cortes IV
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摩托罗拉宣布全球裁员4,000人，涉及中国北京、南京、上海等地多个研发中心。 REUTERS/Rick Wilking
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更早之前，诺基亚也同样宣布全球裁员计划。今年7月中旬，诺基亚正式表示将关闭中国两个区域销售部并进行裁员。 REUTERS/Ints Kalnins
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今年5月，全球最大的PC生产商惠普宣布将于两年内裁员2.7万人。 REUTERS/Paul Yeung
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今年5月，一贯实行“终身聘用制”的松下将全球员工数量缩减至33万人，裁员10%，上海的等离子面板工厂将会在今年内逐渐关停。 REUTERS/Aly Song
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电信设备商诺基亚西门子通信公司决定于2013年底前完成全球员工总数缩减1.7万人。 REUTERS/Michaela Rehle
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索尼公司也宣布今年1万人的裁员计划。 REUTERS/David Gray
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国际芯片巨头AMD表示，由于个人电脑市场疲软以及公司生产不济，决定在全球裁减10%的员工。此次裁员活动涉及中国区，但具体裁员数字和补偿未透露。REUTERS/Yi-ting Chung
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全球最大风力发电机生产商维斯塔斯(Vestas)决定于2012年底前在全球裁员2,335人。REUTERS/Bruce Ely/Pool
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日本电子公司夏普计划裁减8,000个岗位，相当于其全球员工总数的15%，其中包括透过出售在中国和墨西哥的电视工厂给台湾鸿海以裁员3,000人。 REUTERS/Stringer
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