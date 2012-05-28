李嘉诚开口披露千亿资产分配 Li ka-shing

李嘉诚表示，次子李泽楷有自己很喜欢的事业，有几家具规模的公司。他会全力帮李泽楷，支持的金额数字会比人们现在知道的李泽楷生意的资产以倍数计。李泽楷旗下的上市公司包括电讯盈科、盈大地产和新加坡上市的盈科拓展。(摄于2006年7月3日，香港) REUTERS/Paul Yeung