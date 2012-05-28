李嘉诚开口披露千亿资产分配 Li ka-shing
近年香港富豪家族争产事件迭起，亚洲首富兼长江实业及和记黄埔主席李嘉诚5月25日在出席长和系股东大会后接受记者采访时表示，已计划好将其千亿财产未来的分配。李嘉诚坐拥接近2,000亿港元财产。 REUTERS/Paul Yeung PY/NL
李嘉诚表示，长子Victor(李泽钜)(左)将成为长和系企业的掌舵人，而对幼子Richard(李泽楷)，他则会全力支持其投资的生意。(摄于2003年3月20日，香港) REUTERS/Kin Cheung
李嘉诚称，将来李泽钜有多于40%的长实股份，和超过35%的赫斯基能源股份。初步估计李泽钜可获2,041亿港元身家。(摄于2005年6月24日，香港) REUTERS/Bobby Yip BY/mk
李嘉诚表示，次子李泽楷有自己很喜欢的事业，有几家具规模的公司。他会全力帮李泽楷，支持的金额数字会比人们现在知道的李泽楷生意的资产以倍数计。李泽楷旗下的上市公司包括电讯盈科、盈大地产和新加坡上市的盈科拓展。(摄于2006年7月3日，香港) REUTERS/Paul Yeung
一直视旗下李嘉诚基金会为他“第三个儿子”，而李泽钜和李泽楷，都会参与管理基金会事宜。(摄于2006年7月3日，香港) REUTERS/Paul Yeung
李嘉诚称，这个计划已想了很久，但现时并未将其名下资产转予两子。并表示两兄弟不会在事业和财产方面有冲突。(摄于2012年3月29日，香港) REUTERS/Tyrone Siu
李嘉诚强调他没有退休计划，身体亦相当健康，亦相信长和系有一班共事多年的人员能够把公司管理好。(摄于2005年3月31日，香港) REUTERS/Bobby Yip BY/MK
2011年8月18日，李嘉诚与澳门“赌王”何鸿燊出席香港大学百年校庆。近年，富豪争产事件时有发生，2011年初“澳门赌王”何鸿燊四房之间，就为了何氏的赌业王国核心--澳博控股的股权分配而掀起争端。 REUTERS/Bobby Yip
最后，何鸿燊家族的财产纠纷风波以各方签订家族协议达成和解，但和解内容并未公开。(2011年1月26日，何鸿燊在三太陈婉珍及女儿何超云的陪同下现身电视新闻直播，并宣读声明。) REUTERS/Lam Yu San/Pool
2010年11月20日，(由左至右)三太陈婉珍及女何超云，四太幼女何超欣与四太梁安琪，二太蓝琼缨之子何猷龙、长女何超琼、何超凤与何鸿燊合影。 REUTERS/Stringer
2007年8月23日，香港，李嘉诚与长子李泽钜出席新闻发布会。 REUTERS/Paul Yeung
2010年9月6日，深圳，李嘉诚出席深圳经济特区建立30周年庆祝大会。 REUTERS/Bobby Yip
2004年8月26日，香港，(由左至右)李嘉诚、时任香港特首董建华、邓小平次女邓楠出席纪念邓小平百年诞辰的展览开幕式。 REUTERS/Bobby Yip BY
1997年7月1日，撒切尔夫人与李嘉诚出席香港回归庆典仪式。 REUTERS/Str Old Former