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中国

刘翔在110米栏预赛中摔倒出局 Liu Falls At First Hurdle

作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

2012年8月7日，中国运动员刘翔在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒，无缘半决赛。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
2012年8月7日，中国运动员刘翔在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒，无缘半决赛。 REUTERS/David Gray
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

刘翔曾夺得2004年雅典奥运会男子110米栏冠军，并曾缔造世界纪录。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
刘翔曾夺得2004年雅典奥运会男子110米栏冠军，并曾缔造世界纪录。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

刘翔前腿触及第一栏后摔倒在地。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
刘翔前腿触及第一栏后摔倒在地。 REUTERS/David Gray
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

刘翔摔倒。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
刘翔摔倒。 REUTERS/David Gray
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

跌倒瞬间。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
跌倒瞬间。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
EDDIE KEOGH
2012年 8月 8日 星期三

仰面。 REUTERS/Eddie Keogh

2012年 8月 8日 星期三
仰面。 REUTERS/Eddie Keogh
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

刘翔坐在地上。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
刘翔坐在地上。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 8日 星期三

刘翔扶着脚部。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 8日 星期三
刘翔扶着脚部。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
STEFAN WERMUTH
2012年 8月 8日 星期三

刘翔。 REUTERS/Stefan Wermuth

2012年 8月 8日 星期三
刘翔。 REUTERS/Stefan Wermuth
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作者
MARK BLINCH
2012年 8月 8日 星期三

跌倒的刘翔。 REUTERS/Mark Blinch

2012年 8月 8日 星期三
跌倒的刘翔。 REUTERS/Mark Blinch
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

刘翔单脚跳着经过赛道边。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
刘翔单脚跳着经过赛道边。 REUTERS/David Gray
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

刘翔跳到属于自己的最后一个栏。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
刘翔跳到属于自己的最后一个栏。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

刘翔亲吻栏架告别伦敦奥运。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
刘翔亲吻栏架告别伦敦奥运。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

亲吻栏架。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
亲吻栏架。 REUTERS/David Gray
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作者
KAI PFAFFENBACH
2012年 8月 8日 星期三

刘翔跪在场地上。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

2012年 8月 8日 星期三
刘翔跪在场地上。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

匈牙利跨栏选手鲍拉日·鲍伊(Balazs Baji)扶着刘翔。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
匈牙利跨栏选手鲍拉日·鲍伊(Balazs Baji)扶着刘翔。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

英国安迪·特纳(Andy Turner)和西班牙选手杰克森·奎因内斯(Jackson Quinonez)两人搀扶刘翔。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
英国安迪·特纳(Andy Turner)和西班牙选手杰克森·奎因内斯(Jackson Quinonez)两人搀扶刘翔。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
LUCY NICHOLSON
2012年 8月 8日 星期三

刘翔坐着轮椅离开赛场。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 8月 8日 星期三
刘翔坐着轮椅离开赛场。 REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

在2008年北京奥运会上，刘翔由于右脚跟腱伤复发，最后临场退出比赛。(摄于2008年8月18日) REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
在2008年北京奥运会上，刘翔由于右脚跟腱伤复发，最后临场退出比赛。(摄于2008年8月18日) REUTERS/David Gray
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作者
DAVID GRAY
2012年 8月 8日 星期三

2008年8月18日，刘翔扶着受伤的脚部。 REUTERS/David Gray

2012年 8月 8日 星期三
2008年8月18日，刘翔扶着受伤的脚部。 REUTERS/David Gray
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作者
GARY HERSHORN
2012年 8月 8日 星期三

刘翔离开北京奥运会的赛场。REUTERS/Gary Hershorn

2012年 8月 8日 星期三
刘翔离开北京奥运会的赛场。REUTERS/Gary Hershorn
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