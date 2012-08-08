刘翔在110米栏预赛中摔倒出局 Liu Falls At First Hurdle
2012年8月7日，中国运动员刘翔在伦敦奥运男子110米栏预赛中摔倒，无缘半决赛。 REUTERS/David Gray
刘翔曾夺得2004年雅典奥运会男子110米栏冠军，并曾缔造世界纪录。 REUTERS/Lucy Nicholson
刘翔前腿触及第一栏后摔倒在地。 REUTERS/David Gray
刘翔摔倒。 REUTERS/David Gray
跌倒瞬间。 REUTERS/Lucy Nicholson
仰面。 REUTERS/Eddie Keogh
刘翔坐在地上。 REUTERS/Lucy Nicholson
刘翔扶着脚部。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
刘翔。 REUTERS/Stefan Wermuth
跌倒的刘翔。 REUTERS/Mark Blinch
刘翔单脚跳着经过赛道边。 REUTERS/David Gray
刘翔跳到属于自己的最后一个栏。 REUTERS/Lucy Nicholson
刘翔亲吻栏架告别伦敦奥运。 REUTERS/Lucy Nicholson
亲吻栏架。 REUTERS/David Gray
刘翔跪在场地上。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
匈牙利跨栏选手鲍拉日·鲍伊(Balazs Baji)扶着刘翔。 REUTERS/Lucy Nicholson
英国安迪·特纳(Andy Turner)和西班牙选手杰克森·奎因内斯(Jackson Quinonez)两人搀扶刘翔。 REUTERS/Lucy Nicholson
刘翔坐着轮椅离开赛场。 REUTERS/Lucy Nicholson
在2008年北京奥运会上，刘翔由于右脚跟腱伤复发，最后临场退出比赛。(摄于2008年8月18日) REUTERS/David Gray
2008年8月18日，刘翔扶着受伤的脚部。 REUTERS/David Gray
刘翔离开北京奥运会的赛场。REUTERS/Gary Hershorn