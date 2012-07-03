走进伦敦奥运村 London 2012 Olympic Village
伦敦奥运村位于伦敦东部的奥林匹克公园内。奥运会期间奥运村将迎来200多个国家和地区的16,000名运动员和官员。(2012年6月30日，奥运村的胜利公园。) REUTERS/Olivia Harris
英国花费15亿美元建设奥运村，宣布将为世界各地运动员提供“金牌标准”的服务。(摄于6月29日) REUTERS/Olivia Harris
6月29日，奥运村的Globe休闲室，里面拥有10个台球桌，一个电影院，一个电脑游戏区。 REUTERS/Olivia Harris
Globe休闲室内提供的运动饮料。 REUTERS/Olivia Harris
Globe休闲室内的台球桌。 REUTERS/Olivia Harris
6月30日，奥运村的房间和阳台。 REUTERS/Olivia Harris
住宿房间外面的阳台，可以俯瞰维多利亚公园。 REUTERS/Olivia Harris
6月29日，奥运村可容纳5,000人进餐的临时餐厅，24小时营业。REUTERS/Olivia Harris
人们在餐厅内用餐。REUTERS/Olivia Harris
餐厅内的食物。 REUTERS/Olivia Harris
美味食物。REUTERS/Olivia Harris
餐厅内的饮料区。 REUTERS/Olivia Harris
一名游客在阳台上吸烟。REUTERS/Olivia Harris
墙壁上的古希腊调查。 REUTERS/Olivia Harris
游客参观奥运村的湿地。 REUTERS/Olivia Harris
奥运村内的路牌。 REUTERS/Olivia Harris
奥运村的折叠椅。 REUTERS/Olivia Harris
6月29日，古希腊神话中伊卡洛斯的雕像。 REUTERS/Olivia Harris
奥运村的一个雕塑。 REUTERS/Olivia Harris
奥运村的维多利亚公园。 REUTERS/Olivia Harris
墙壁上刻有英国维多利亚时代的著名诗人丁尼生(Alfred Tennyson)的诗《尤利西斯》(Ulysses)。 REUTERS/Olivia Harris
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