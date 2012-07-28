伦敦奥运开幕式 London 2012 Opening Ceremony
2012伦敦奥运开幕式于当地时间7月27日21点在“伦敦碗”隆重举行，演出主题为“奇迹之岛”(Isles of wonder)，灵感来源于英国文学标志性人物莎士比亚的戏剧作品《暴风雨》。 REUTERS/Pawel Komore
新科环法冠军布拉德利·威金斯(Bradley Wiggins)敲响大钟。 REUTERS/David Gray
开幕式表演共分为三幕，第一幕为绿色和愉悦，展现英式乡村场景，第二幕为英国工业革命，第三幕主要描写战后英国。（英式的田园生活。) REUTERS/Mike Blake
英式田园生活。 REUTERS/Mike Segar
一名表演者领着羊群。 REUTERS/Jorge Silva
工业革命时期。 REUTERS/David Gray
玄幻表演。REUTERS/Mike Blake
护士表演部分。REUTERS/Damir Sagolj
“小妖精”现身孩子中间。REUTERS/Max Rossi
“鸟人”。 REUTERS/Dylan Martinez
表演精彩壮丽。 REUTERS/Suzanne Plunkett
舞蹈部分。 REUTERS/Suzanne Plunkett
共举大球。 REUTERS/Max Rossi
场面炫目。 REUTERS/Mike Blake
现场组成GOSH字样和笑脸图案。 REUTERS/Morry Gash/Pool
英国著名聋女打击乐手格莱尼(Evelyn Glennie)激情表演。 REUTERS/Mike Blake
一名演员扮成“女王伊丽莎白二世”从直升机上从天而降，令全场观众惊声尖叫。 REUTERS/Murad Sezer
“女王”跳伞而降。 REUTERS/Fabrizio Bensch
女王伊丽莎白二世正式宣布伦敦奥运会开幕，将开幕式推至高潮。REUTERS/John Stillwell/Pool
伦敦奥运会五环旗入场。 REUTERS/Jorge Silva
在文艺表演结束后，奥运代表团入场。 REUTERS/Mike Blake
英国奥运代表团执旗手为自行车运动员克里斯·霍伊爵士(Sir Chris Hoy)。REUTERS/Fabrizio Bensch
中国代表团第42位入场，易建联担任奥运开幕式代表团的旗手引领中国队入场。REUTERS/Mike Blake
五块奥运赛艇金牌得主史蒂夫·雷德格雷夫(Steve Redgrave)将火炬跑步带入主会场。 REUTERS/Dylan Martinez
最后的点火方式在经过一段传递之后，交给7名年轻人互相传递，最后他们接过其他6名火炬手中的火炬，每人火炬都点燃，他们一起跑至体育场中央，点燃了送给每个代表团的每个“花瓣”，这些花瓣最终升起，合拢在一起成为主火炬。REUTEmore
燃烧的圣火。 REUTERS/Toby Melville
奥运主火炬。 REUTERS/David Gray
熊熊燃烧。REUTERS/Mike Blake
2012伦敦奥运会开幕式点天空烟花绽放。 REUTERS/Marko Djurica
绚烂烟花。 REUTERS/Pawel Kopczynski
焰火表演点亮“伦敦碗”。 REUTERS/Brian Snyder
塔桥上空绽放烟花。 REUTERS/Paul Hanna
开幕式宏观场面。 REUTERS/Pawel Kopczynski
奥运五环映射在威斯敏斯特宫上。 REUTERS/Sergio Perez
伦敦碗上空升起奥运五环。REUTERS/Kai Pfaffenbach
开幕式上参加表演的孩子们。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
英国威廉王子与凯特王妃观看开幕式。 REUTERS/Kai Pfaffenbach