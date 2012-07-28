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图片 | 2012年 7月 28日 星期六 11:08 BJT

伦敦奥运开幕式 London 2012 Opening Ceremony

2012伦敦奥运开幕式于当地时间7月27日21点在“伦敦碗”隆重举行，演出主题为“奇迹之岛”(Isles of wonder)，灵感来源于英国文学标志性人物莎士比亚的戏剧作品《暴风雨》。 REUTERS/Pawel Kopczynski

2012伦敦奥运开幕式于当地时间7月27日21点在“伦敦碗”隆重举行，演出主题为“奇迹之岛”(Isles of wonder)，灵感来源于英国文学标志性人物莎士比亚的戏剧作品《暴风雨》。 REUTERS/Pawel Komore

2012年 7月 28日 星期六
2012伦敦奥运开幕式于当地时间7月27日21点在“伦敦碗”隆重举行，演出主题为“奇迹之岛”(Isles of wonder)，灵感来源于英国文学标志性人物莎士比亚的戏剧作品《暴风雨》。 REUTERS/Pawel Kopczynski
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新科环法冠军布拉德利·威金斯(Bradley Wiggins)敲响大钟。 REUTERS/David Gray

新科环法冠军布拉德利·威金斯(Bradley Wiggins)敲响大钟。 REUTERS/David Gray

2012年 7月 28日 星期六
新科环法冠军布拉德利·威金斯(Bradley Wiggins)敲响大钟。 REUTERS/David Gray
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开幕式表演共分为三幕，第一幕为绿色和愉悦，展现英式乡村场景，第二幕为英国工业革命，第三幕主要描写战后英国。（英式的田园生活。) REUTERS/Mike Blake

开幕式表演共分为三幕，第一幕为绿色和愉悦，展现英式乡村场景，第二幕为英国工业革命，第三幕主要描写战后英国。（英式的田园生活。) REUTERS/Mike Blake

2012年 7月 28日 星期六
开幕式表演共分为三幕，第一幕为绿色和愉悦，展现英式乡村场景，第二幕为英国工业革命，第三幕主要描写战后英国。（英式的田园生活。) REUTERS/Mike Blake
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英式田园生活。 REUTERS/Mike Segar

英式田园生活。 REUTERS/Mike Segar

2012年 7月 28日 星期六
英式田园生活。 REUTERS/Mike Segar
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一名表演者领着羊群。 REUTERS/Jorge Silva

一名表演者领着羊群。 REUTERS/Jorge Silva

2012年 7月 28日 星期六
一名表演者领着羊群。 REUTERS/Jorge Silva
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工业革命时期。 REUTERS/David Gray

工业革命时期。 REUTERS/David Gray

2012年 7月 28日 星期六
工业革命时期。 REUTERS/David Gray
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玄幻表演。REUTERS/Mike Blake

玄幻表演。REUTERS/Mike Blake

2012年 7月 28日 星期六
玄幻表演。REUTERS/Mike Blake
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护士表演部分。REUTERS/Damir Sagolj

护士表演部分。REUTERS/Damir Sagolj

2012年 7月 28日 星期六
护士表演部分。REUTERS/Damir Sagolj
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“小妖精”现身孩子中间。REUTERS/Max Rossi

“小妖精”现身孩子中间。REUTERS/Max Rossi

2012年 7月 28日 星期六
“小妖精”现身孩子中间。REUTERS/Max Rossi
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“鸟人”。 REUTERS/Dylan Martinez

“鸟人”。 REUTERS/Dylan Martinez

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“鸟人”。 REUTERS/Dylan Martinez
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表演精彩壮丽。 REUTERS/Suzanne Plunkett

表演精彩壮丽。 REUTERS/Suzanne Plunkett

2012年 7月 28日 星期六
表演精彩壮丽。 REUTERS/Suzanne Plunkett
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舞蹈部分。 REUTERS/Suzanne Plunkett

舞蹈部分。 REUTERS/Suzanne Plunkett

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舞蹈部分。 REUTERS/Suzanne Plunkett
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共举大球。 REUTERS/Max Rossi

共举大球。 REUTERS/Max Rossi

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共举大球。 REUTERS/Max Rossi
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场面炫目。 REUTERS/Mike Blake

场面炫目。 REUTERS/Mike Blake

2012年 7月 28日 星期六
场面炫目。 REUTERS/Mike Blake
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现场组成GOSH字样和笑脸图案。 REUTERS/Morry Gash/Pool

现场组成GOSH字样和笑脸图案。 REUTERS/Morry Gash/Pool

2012年 7月 28日 星期六
现场组成GOSH字样和笑脸图案。 REUTERS/Morry Gash/Pool
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英国著名聋女打击乐手格莱尼(Evelyn Glennie)激情表演。 REUTERS/Mike Blake

英国著名聋女打击乐手格莱尼(Evelyn Glennie)激情表演。 REUTERS/Mike Blake

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英国著名聋女打击乐手格莱尼(Evelyn Glennie)激情表演。 REUTERS/Mike Blake
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一名演员扮成“女王伊丽莎白二世”从直升机上从天而降，令全场观众惊声尖叫。 REUTERS/Murad Sezer

一名演员扮成“女王伊丽莎白二世”从直升机上从天而降，令全场观众惊声尖叫。 REUTERS/Murad Sezer

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一名演员扮成“女王伊丽莎白二世”从直升机上从天而降，令全场观众惊声尖叫。 REUTERS/Murad Sezer
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“女王”跳伞而降。 REUTERS/Fabrizio Bensch

“女王”跳伞而降。 REUTERS/Fabrizio Bensch

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“女王”跳伞而降。 REUTERS/Fabrizio Bensch
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女王伊丽莎白二世正式宣布伦敦奥运会开幕，将开幕式推至高潮。REUTERS/John Stillwell/Pool

女王伊丽莎白二世正式宣布伦敦奥运会开幕，将开幕式推至高潮。REUTERS/John Stillwell/Pool

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女王伊丽莎白二世正式宣布伦敦奥运会开幕，将开幕式推至高潮。REUTERS/John Stillwell/Pool
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伦敦奥运会五环旗入场。 REUTERS/Jorge Silva

伦敦奥运会五环旗入场。 REUTERS/Jorge Silva

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伦敦奥运会五环旗入场。 REUTERS/Jorge Silva
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在文艺表演结束后，奥运代表团入场。 REUTERS/Mike Blake

在文艺表演结束后，奥运代表团入场。 REUTERS/Mike Blake

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在文艺表演结束后，奥运代表团入场。 REUTERS/Mike Blake
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英国奥运代表团执旗手为自行车运动员克里斯·霍伊爵士(Sir Chris Hoy)。REUTERS/Fabrizio Bensch

英国奥运代表团执旗手为自行车运动员克里斯·霍伊爵士(Sir Chris Hoy)。REUTERS/Fabrizio Bensch

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英国奥运代表团执旗手为自行车运动员克里斯·霍伊爵士(Sir Chris Hoy)。REUTERS/Fabrizio Bensch
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中国代表团第42位入场，易建联担任奥运开幕式代表团的旗手引领中国队入场。REUTERS/Mike Blake

中国代表团第42位入场，易建联担任奥运开幕式代表团的旗手引领中国队入场。REUTERS/Mike Blake

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中国代表团第42位入场，易建联担任奥运开幕式代表团的旗手引领中国队入场。REUTERS/Mike Blake
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五块奥运赛艇金牌得主史蒂夫·雷德格雷夫(Steve Redgrave)将火炬跑步带入主会场。 REUTERS/Dylan Martinez

五块奥运赛艇金牌得主史蒂夫·雷德格雷夫(Steve Redgrave)将火炬跑步带入主会场。 REUTERS/Dylan Martinez

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五块奥运赛艇金牌得主史蒂夫·雷德格雷夫(Steve Redgrave)将火炬跑步带入主会场。 REUTERS/Dylan Martinez
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最后的点火方式在经过一段传递之后，交给7名年轻人互相传递，最后他们接过其他6名火炬手中的火炬，每人火炬都点燃，他们一起跑至体育场中央，点燃了送给每个代表团的每个“花瓣”，这些花瓣最终升起，合拢在一起成为主火炬。REUTERS/Pawel Kopczynski

最后的点火方式在经过一段传递之后，交给7名年轻人互相传递，最后他们接过其他6名火炬手中的火炬，每人火炬都点燃，他们一起跑至体育场中央，点燃了送给每个代表团的每个“花瓣”，这些花瓣最终升起，合拢在一起成为主火炬。REUTEmore

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最后的点火方式在经过一段传递之后，交给7名年轻人互相传递，最后他们接过其他6名火炬手中的火炬，每人火炬都点燃，他们一起跑至体育场中央，点燃了送给每个代表团的每个“花瓣”，这些花瓣最终升起，合拢在一起成为主火炬。REUTERS/Pawel Kopczynski
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燃烧的圣火。 REUTERS/Toby Melville

燃烧的圣火。 REUTERS/Toby Melville

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奥运主火炬。 REUTERS/David Gray

奥运主火炬。 REUTERS/David Gray

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奥运主火炬。 REUTERS/David Gray
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熊熊燃烧。REUTERS/Mike Blake

熊熊燃烧。REUTERS/Mike Blake

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2012伦敦奥运会开幕式点天空烟花绽放。 REUTERS/Marko Djurica

2012伦敦奥运会开幕式点天空烟花绽放。 REUTERS/Marko Djurica

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2012伦敦奥运会开幕式点天空烟花绽放。 REUTERS/Marko Djurica
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绚烂烟花。 REUTERS/Pawel Kopczynski

绚烂烟花。 REUTERS/Pawel Kopczynski

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绚烂烟花。 REUTERS/Pawel Kopczynski
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焰火表演点亮“伦敦碗”。 REUTERS/Brian Snyder

焰火表演点亮“伦敦碗”。 REUTERS/Brian Snyder

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焰火表演点亮“伦敦碗”。 REUTERS/Brian Snyder
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塔桥上空绽放烟花。 REUTERS/Paul Hanna

塔桥上空绽放烟花。 REUTERS/Paul Hanna

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塔桥上空绽放烟花。 REUTERS/Paul Hanna
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开幕式宏观场面。 REUTERS/Pawel Kopczynski

开幕式宏观场面。 REUTERS/Pawel Kopczynski

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开幕式宏观场面。 REUTERS/Pawel Kopczynski
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奥运五环映射在威斯敏斯特宫上。 REUTERS/Sergio Perez

奥运五环映射在威斯敏斯特宫上。 REUTERS/Sergio Perez

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奥运五环映射在威斯敏斯特宫上。 REUTERS/Sergio Perez
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伦敦碗上空升起奥运五环。REUTERS/Kai Pfaffenbach

伦敦碗上空升起奥运五环。REUTERS/Kai Pfaffenbach

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伦敦碗上空升起奥运五环。REUTERS/Kai Pfaffenbach
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开幕式上参加表演的孩子们。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

开幕式上参加表演的孩子们。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

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开幕式上参加表演的孩子们。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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英国威廉王子与凯特王妃观看开幕式。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

英国威廉王子与凯特王妃观看开幕式。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

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英国威廉王子与凯特王妃观看开幕式。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
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