伦敦奥运开幕式 London 2012 Opening Ceremony

最后的点火方式在经过一段传递之后，交给7名年轻人互相传递，最后他们接过其他6名火炬手中的火炬，每人火炬都点燃，他们一起跑至体育场中央，点燃了送给每个代表团的每个“花瓣”，这些花瓣最终升起，合拢在一起成为主火炬。REUTEmore