伦敦奥运会20个经典时刻 London Olympics Highlights

韩国选手的静坐。在重剑赛场上，由于有争议的判罚，韩国选手申雅岚在半决赛中输给德国对手海德曼(Britta Heidemann)，她在击剑台痛哭并静坐一个小时抗议判决不公，之后被搀出击剑场。这位25岁的选手坐在场地中痛哭的more

韩国选手的静坐。在重剑赛场上，由于有争议的判罚，韩国选手申雅岚在半决赛中输给德国对手海德曼(Britta Heidemann)，她在击剑台痛哭并静坐一个小时抗议判决不公，之后被搀出击剑场。这位25岁的选手坐在场地中痛哭的画面，成为本届奥运会令人难以忘怀的一幕。 REUTERS/Damir Sagolj

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