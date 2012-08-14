伦敦奥运会20个经典时刻 London Olympics Highlights
“飞鱼”菲尔普斯以奖牌数新纪录谢幕。菲尔普斯在伦敦摘得四枚金牌，奥运奖牌总数上升到22枚，其中包括18枚金牌，打破了前苏联体操运动员拉提尼娜(Larisa Latynina)创造的18枚奥运奖牌的纪录。 REUTERS/more
“闪电”博尔特接连获胜。博尔特为田径赛道上最伟大的主角，成为唯一一位连续在两届奥运会上实现男子100米、200米蝉联冠军的选手，他随后帮助牙买加夺得男子4X100米接力金牌，重现北京奥运夺三金的壮举。REUTERS/Mamore
穆雷赢得网球冠军。在伦敦奥运会网球男单金牌决战中，英国名将穆雷(Andy Murray)击败费德勒夺冠。而此前在7月的温网决赛，穆雷在男单决赛中输给费德勒而伤心落泪。 REUTERS/Dominic Ebenbichlemore
莫·法拉赫(Mo Farah)是第一个赢得长跑奥运冠军的英国人，同时他也是史上第七个在同一届比赛中参加5,000米跑和10,000米跑的男运动员。 REUTERS/Eddie Keogh
美国4x100米接力女队以40秒82的成绩打破前东德选手在1985年创造的41秒37的世界纪录。 REUTERS/Dylan Martinez
沙特阿拉伯首次派出女选手征战奥运。Sarah Attar(图)成为第一位在奥运会田径赛场上参赛的沙特女选手，另一位女选手Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani在柔道赛场坚持了仅80秒more
在2012伦敦奥运女子51公斤级拳击比赛中，英国女将亚当斯(Nicola Adams)摘得奥运首枚女子拳击金牌。经过多年不懈争取，女子拳击选手在伦敦奥运会首次站上奥运拳台。 REUTERS/Murad Sezer
在男子800米决赛中，肯尼亚名将鲁迪沙(David Lekuta Rudisha)以1分40秒91的惊人成绩创造新的世界纪录、将金牌收入囊中，这也是本届奥运会田径项目开赛以来第一个新的世界纪录。 REUTERS/Kai more
“飞翔的松鼠”。16岁的体操新星道格拉斯(Gabby Douglas)成为美国首位获得奥运女子体操全能金牌的非裔选手，用自信的笑容和体操技巧俘获全世界人民的心，人们称她为“飞翔的松鼠”(Flying Squirrel)。more
基拉尼·詹姆斯(Kirani James)(后)在男子田径400米夺冠，这是格林纳达的首枚奥运奖牌，而同样令人难以忘怀的是，詹姆斯在该项目半决赛后与南非选手、“刀锋战士”皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)(右)more
胜败皆英雄。在男子单人双桨2000米复活赛中，尼日尔赛艇选手伊萨卡(Hamadou Djibo Issaka)虽然最后一个到达终点，但亦被称为英雄。伊萨卡赛前只进行了3个月的赛艇训练，被称赞真正诠释奥运真谛“重在参与”。more
女子铁人三项 照片分胜负。在女子铁人三项金牌的争夺中，瑞士选手斯皮里希(Nicola Spirig)(右)与瑞典选手诺顿(Lisa Norden)(左)难分胜负，裁判们调出照片研究，最终宣布瑞典人诺顿获得金牌，在长达两个more
伦敦奥运开幕式。伦敦奥运会的口号是“激励一代人”，奥运圣火由七位年轻人点燃就彰显了这一精神。当由204枚铜花瓣组成的主火炬被这七名少年点燃。 REUTERS/Pawel Kopczynski
在星期六(8月4日)，英国选手杰西卡·恩尼斯(Jessica Ennis)获得女子七项全能金牌。东道主英国队当天也迎来第一个夺金浪潮，获得六枚金牌，一枚银牌，这一天也被称为东道主的超级星期六。 REUTERS/Dylanmore
韩国女团射下“七连冠”。韩国队李胜珍(Lee Sung-jin)、崔贤珠(Choi Hyeon-ju)和奇甫倍(Ki Bo-bae)三位运动员以一环优势击败中国队，为韩国队实现了女子团体射箭这一项目的七连冠。 REUTEmore
16岁的中国游泳小将叶诗文在伦敦勇夺两金，她在400米个人混合泳比赛中以高于个人最好成绩五秒的成绩夺冠并打破世界纪录，甚至引发外界对其服用药物的质疑。REUTERS/David Gray
乌干达的基普洛奇(Stephen Kiprotich)在马拉松项目中为该国赢得数十年来第一枚奥运会奖牌。REUTERS/Max Rossi
委内瑞拉利玛多男子重剑封王。获得奥运金牌的委内瑞拉击剑选手利马多(Ruben Limardo)成为该国44年来首个奥运会冠军，回国后受到英雄般的欢迎，总统查韦斯授予其南美独立英雄玻利瓦尔佩剑的复制品。REUTERS/Camore
霍伊的眼泪。在赢得了个人第六块奥运会自行车项目金牌后，英国选手霍伊(Chris Hoy)忍不住流下泪水。“霍伊奇迹”使他当之无愧地成为英国历史上最伟大的奥运会运动员之一。 REUTERS/Neil Hall
韩国选手的静坐。在重剑赛场上，由于有争议的判罚，韩国选手申雅岚在半决赛中输给德国对手海德曼(Britta Heidemann)，她在击剑台痛哭并静坐一个小时抗议判决不公，之后被搀出击剑场。这位25岁的选手坐在场地中痛哭的more