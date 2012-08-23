香港女性成全球最长寿人群 Longest lived women
香港女性2011年平均寿命达到86.7岁，打破日本女性保持了26年的纪录，成为全球最长寿人群。(2011年3月7日，香港，一名模特在商场促销活动中展示美容疗程。) REUTERS/Bobby Yip
当地专家认为香港女性长寿得益于如下几个因素：香港医疗水平先进且费用不高、市民热爱运动以及拥有健康的饮食习惯。(2003年11月10日，一位老人在医院注射流感疫苗。) REUTERS/Kin Cheung
日本厚生劳动省公布的2011年统计数据显示，日本女性平均寿命为85.9岁，男性为79.44岁。日本人平均寿命缩短的首要原因是去年发生的大地震，地震造成近２万人死亡或失踪。据厚生劳动省推算，如果未发生大地震，日本女性的平均寿命为86.24岁，男性为79.7岁。(2010年6月21日，香港，老人在社区流动护理所接受记忆力训练。) REUTERS/Tyrone Siu
香港中文大学社会工作学系教授黄洪表示，虽说长寿是福，但老年人没有任何真正的经济或收入保障。(2012年1月19日，香港，一位老人坐在其4.1平方米的居所内。) REUTERS/Tyrone Siu
2006年3月7日，一位村民参加驱鬼仪式。 REUTERS/Bobby Yip
2012年1月16日，模特们在香港时装周上展示新款内衣。 REUTERS/Tyrone Siu
2012年6月28日，林郑月娥(右三)被命名为香港特别行政区政府第六任政务司司长。 REUTERS/Tyrone Siu
2009年4月30日，一名清洁工给电梯消毒预防禽流感。 REUTERS/Tyrone Siu
2012年1月9日，香港，法官戴着法官帽出席香港法律年度开启典礼。 REUTERS/Bobby Yip
2005年9月2日，老年人领取免费大米。 REUTERS/Paul Yeung PY/PN
2012年3月16日，一名女子(右)在苹果专卖店购买iPad。 REUTERS/Tyrone Siu
2004年2月14日，老年夫妇在情人节举行集体婚礼。 REUTERS/Kin Cheung KC/fa
2008年2月6日，一名女性交易员在证交所工作。 REUTERS/Victor Fraile
2003年5月2日，牛头角地区，一位老人在社区接受免费检查。REUTERS/Kin Cheung KC/RCS
2012年3月8日，游客在商场购物。 REUTERS/Bobby Yip
2006年7月1日，几名女子装扮成日本动漫《公主公主》中的人物，参加香港动漫电玩节。 REUTERS/Paul Yeung