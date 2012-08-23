香港女性成全球最长寿人群 Longest lived women

日本厚生劳动省公布的2011年统计数据显示，日本女性平均寿命为85.9岁，男性为79.44岁。日本人平均寿命缩短的首要原因是去年发生的大地震，地震造成近２万人死亡或失踪。据厚生劳动省推算，如果未发生大地震，日本女性的平均寿命为86.24岁，男性为79.7岁。(2010年6月21日，香港，老人在社区流动护理所接受记忆力训练。) REUTERS/Tyrone Siu