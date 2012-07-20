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中国最大的路易威登店 Louis Vuitton in China
位于上海恒隆广场的路易威登之家即将于7月21日正式开业，这是路易威登在中国规模最大的专卖店，也是中国大陆首座路易威登之家，全球第十六座路易威登之家。(摄于7月18日) REUTERS/Aly Song
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这家新店共四层，员工超过100人，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店铺。路易威登拒绝透露新开该店的支出。(7月17日，制鞋师缝制定制鞋子。) REUTERS/Alymore
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新店拥有镀金旋转楼梯和受到邀请才能进入的私密楼层。REUTERS/Aly Song
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大厅摆放着巨大的LV手提箱。 REUTERS/Aly Song
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路易威登首席执行官Yves Carcelle表示，2013年底北京会开第二间路易威登之家，并称如今在中国已开了41家分店，但这只是一个新的开始。(摄于7月19日) REUTERS/Aly Song
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新店销售时髦的大衣和帽子，以及颜色鲜艳的蛇皮包和鳄鱼皮包，甚至包括装麻将的盒子和订制茶具。(店内售卖的太阳镜。) REUTERS/Aly Song
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路易威登出品的麻将套装。 REUTERS/Aly Song
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店门口清一色黑色西服保安。 REUTERS/Aly Song
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工人为路易威登之家开幕做准备。REUTERS/Aly Song
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7月18日，路易威登之家举行揭幕及庆祝酒会，女星巩俐亮相红毯。REUTERS/Aly Song
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员工熨烫新闻发布会上的座椅套。 REUTERS/Aly Song
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