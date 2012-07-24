中国富人奢华生活 Luxury China

(Reuters) -路易威登之家即将在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店铺，也是路易威登在中国规模最大的专卖店。路易威登拒绝透露新开该店的支出。