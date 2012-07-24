中国富人奢华生活 Luxury China
凯捷与RBC财富管理发布的最新世界财富报告显示，中国百万富翁人数增长5.2%，至562,400人。(2012年2月5日，北京，服务员打开家具博物馆的大门。) REUTERS/Jason Lee
美国著名咨询机构波士顿咨询公司发布其第12份《全球财富报告》，中国于日本之后排名第三，百万富豪家庭数量超过140万户，另外还有648个超级富豪家庭(指私人财产达一亿美元以上)。(2006年4月28日，上海，世界顶级生活体more
报告预计，未来5年，中国仍将是全球百万富豪家庭第三大国家。中国百万富豪家庭的数量还会继续增加，这主要是受中国大量公司上市以及新一代企业家驱动。(2011年4月13日，在上海国际商务航空展览会上，一名商业人士在“挑战者”3more
2011年5月31日，路易·威登“艺术时空之旅”展览在中国国家博物馆举行，一名导游从展览入口处向里张望。 REUTERS/Jason Lee
2012年7月18日，上海，中国最大的路易威登专卖店陈列出售的太阳镜。路易威登之家即将于21日在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订more
上海有一家多重感官餐厅“紫外线”，由法国厨师Paul Pairet开设，集美食与各种感官科技于一体。这是一间极具神秘气质的创意餐厅，拥有未知的地址、360度主题影像墙面和餐桌以及创意无限的菜肴，让顾客感觉像一次梦幻旅程。more
2012年7月19日，知名时尚品牌“路易威登”在上海举行2012秋冬时装秀，保安在时装秀入口处站岗。胡润研究院发布《2012至尚优品--中国千万富豪品牌倾向报告》，首次揭晓“2012胡润十大最受富豪青睐的送礼品牌”，路易more
一辆全身镀有24K金的英菲尼迪G37双门敞篷“黄金跑车”在江苏省南京市宝庆银楼亮相。据悉，此车由宝庆银楼的5名技工花费4个多月时间，全手工镀金打造而成。(摄于2011年3月31日) REUTERS/China Daily
皇家礼炮在北京推出一款瞄准中国富裕阶层的威士忌“皇家礼炮62礼赞”(62 Gun Salute)，该酒单瓶售价1.5万元人民币。(摄于2010年12月6日) REUTERS/David Gray
上海的一家Gucci专卖店。(摄于2009年6月6日) REUTERS/Nir Elias
位于昌平区北七家镇温榆河畔的北京拉斐特城堡，占地3,000余亩，建筑面积55,000平方米，酒店建筑风格独特，是集法国巴洛克建筑、装饰、装修、绘画、园林艺术为一体的城堡庄园式酒店。(摄于2010年8月16日) REUTEmore
2012年2月29日，北京，一辆奥迪汽车驶过天安门广场。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang
汤臣一品的公寓阳台可俯瞰黄浦江。汤臣一品是由汤臣集团有限公司开发的楼盘，位于上海市陆家嘴滨江大道旁。占地2万多平方米，总建筑面积达11.5万多平方米，由4幢超豪华滨江住宅和1幢高级会所组成，其中最高楼层为44层，高度达1more
香港苏富比拍卖行展示的清乾隆年间粉彩九桃天球瓶，以7401.32万元成交，成为近年成交价最高的天球瓶。(摄于2011年9月7日)
北京的Burberry专卖店。(摄于2012年7月11日) REUTERS/Jason Lee
2012年1月5日，北京，一名员工摆放万宝龙手表。 REUTERS/David Gray
2008年11月22日，北京国际顶级私人物品展，一名模特展示轩尼诗XO。 REUTERS/Jason Lee
2011年10月8日，江苏华西村，女子在新开业的龙希国际大酒店前面合影。龙希国际大酒店由华西村村民每户出资1,000万元，筹资30亿元人民币建起，高328米，共74层(地下2层)。 REUTERS/Carlos Barrmore
华西龙希国际大酒店顶端球体4层，72层设有观光平台，71层为高档中餐厅(可容纳300人用餐)，70层是亚洲最大的旋转餐厅(可容纳800人用餐)，69层设有世界上最高的、可供全世界人参观的村级博物馆。 REUTERS/Camore
华西龙希国际大酒店内部景观。 REUTERS/Carlos Barria
2012年5月28日，深圳，一名年轻人购买了一辆法拉利458 Spider。这辆车采用了堪称全球最先进的折叠式硬顶，可以在14秒内完成，相当的拉风，经销商报价为558.80万元。 REUTERS/Bobby Yip
丹麦公司Aesir推出拥有两个版本的艺术手机，一种是不锈钢材质的机型，售价为79,750港元(约合10,249美元)，另一种是18K黄金材质的机型，售价为462,000港元(约合59,380美元)。两种材质的机型均由瑞士more
“澳门银河酒店”位于澳门银河综合度假城内，为旅客们提供1500间富现代风格的客房，当中包括150间套房，宽敞的房间配合豪华瑰丽的设计、全面五星级设备，为住客提供极尽舒适的环境及奢华的享受。(摄于2011年5月15日) Rmore
在TOP ESSENCE北京国际顶级私人物品展上，安保人员在入口处站岗。(摄于2008年11月22日) REUTERS/Jason Lee
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24小时时事新闻(7月24日) 24Hours
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美国丹佛枪击案 Aurora Theater Shooting
(Reuters) - 2012年7月20日，美国科罗拉多州奥罗拉市举行的《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》电影首映式上发生枪击事件，造成十多人死亡，震惊美国。
中国最大的路易威登店 Louis Vuitton in China
(Reuters) -路易威登之家即将在上海恒隆广场开业，由建筑大师彼得·马里诺(Peter Marino)设计，共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店铺，也是路易威登在中国规模最大的专卖店。路易威登拒绝透露新开该店的支出。
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