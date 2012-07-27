中国富豪奢华生活 Luxury China

汤臣一品的公寓阳台可俯瞰黄浦江。汤臣一品是由汤臣集团有限公司开发的楼盘，位于上海市陆家嘴滨江大道旁。占地2万多平方米，总建筑面积达11.5万多平方米，由4幢超豪华滨江住宅和1幢高级会所组成，其中最高楼层为44层，高度达153米。2006年8月3日，汤臣一品以单价13万/平方米的成交后，一夜间创造了中国豪宅的最高天价。(摄于2006年7月19日) REUTERS/Nir Elias