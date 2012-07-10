3D奇趣魔幻世界 Magic Art Special Exhibition in Hangzhou
作者
CARLOS BARRIA
2012年7月7日，“2012国际3D魔幻艺术展中国特别展”在杭州和平会展中心举行，为游客构筑了一个神奇的视觉魔幻世界。 REUTERS/Carlos Barria
1 / 10
作者
CARLOS BARRIA
一个孩子站在3D鲨鱼嘴中拍照。该展览于7月1日开幕，将持续到8月6日。 REUTERS/Carlos Barria
2 / 10
作者
CARLOS BARRIA
一名女子与3D矿车合影。3D魔幻展又称立体画展，是一种新颖的互动性展览，不仅可以看，还可以玩。在展厅内，观众可以通过巧妙的站位，进入3D营造的立体空间，出现真人和画面融为一体的奇特效果。 REUTERS/Carlos Barria
3 / 10
作者
CARLOS BARRIA
孩子们与3D画作中钻进牛屁股的男子嬉戏。现场共有80多幅作品，是国内规模最大的一次3D画展示，其中4幅为重庆、杭州等地艺术家的原创作品，其余作品来自12位韩国画师。 REUTERS/Carlos Barria
4 / 10
作者
CARLOS BARRIA
拿起灭火器大战喷火龙。REUTERS/Carlos Barria
5 / 10
作者
CARLOS BARRIA
一位父亲与女儿站在3D画后面露出头部拍照。 REUTERS/Carlos Barria
6 / 10
作者
CARLOS BARRIA
一名游客试图“脱掉”画中男孩的裤子。 REUTERS/Carlos Barria
7 / 10
作者
CARLOS BARRIA
金刚来袭。 REUTERS/Carlos Barria
8 / 10
作者
CARLOS BARRIA
春光乍泄。 REUTERS/Carlos Barria
9 / 10
作者
CARLOS BARRIA
一名游客摆出被3D画中的跆拳道选手踢中的动作。 REUTERS/Carlos Barria
10 / 10