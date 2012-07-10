3D奇趣魔幻世界 Magic Art Special Exhibition in Hangzhou

一名女子与3D矿车合影。3D魔幻展又称立体画展，是一种新颖的互动性展览，不仅可以看，还可以玩。在展厅内，观众可以通过巧妙的站位，进入3D营造的立体空间，出现真人和画面融为一体的奇特效果。 REUTERS/Carlos Barria