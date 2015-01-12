多国政要参加法国反恐大游行
2015年1月11日，多国政要周日手臂相挽，参加巴黎逾百万民众反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。(前排由左至右)以色列总理内塔尼亚胡、马里总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔、法国总统奥朗德、德国总理默克尔、欧洲理事会主more
法国全国至少有370万人参加了大游行，是法国历来最大规模的公共游行。(1月11日，巴黎里昂，市民参加反恐大游行。) REUTERS/Robert Pratta
1月11日，有44名外国政要与法国总统奥朗德一同参加游行。(前排由左至右)法国总统奥朗德、德国总理默克尔、欧洲理事会主席图斯克、约旦王后拉尼娅、瑞士联邦主席西莫内塔·索马鲁加参加游行。 REUTERS/more
1月11日，英国首相卡梅伦(右三)、丹麦首相托宁·施密特(右二)、波兰总理埃娃·科帕奇(右)和希腊总理萨马拉斯(中)挽手参加游行。 REUTERS/Yves Herman
1月11日，瑞士联邦主席西莫内塔·索马鲁加(左一)、土耳其总理艾哈迈德·达武特奥卢(左二)、乌克兰总统波罗申科(左三)、经合组织古里亚(右三)、比利时首相米歇尔(右二)参加反恐大游行。 REUTERS/Yves more
1月11日，巴黎大清真寺教长、法国穆斯林协会负责人布巴克(前)与法国政治、宗教团体参加反恐游行。 REUTERS/Stephane Mahe
1月11日，在反恐游行上，法国总统奥朗德安慰《查理周刊》专栏作家佩卢(Patrick Pelloux). REUTERS/Philippe Wojazer
评论人士称，巴黎上次爆发如此大规模的街头集会，还是在1944年打败纳粹获得解放时。(1月11日，巴黎民众在街头参加反恐游行。) REUTERS/Charles Platiau
法国内政部表示，巴黎游行人数在120至160万左右，其他城市共250万左右。(1月11日，巴黎民众在街头参加反恐游行。) REUTERS/Eric Gaillard
约有2,200名军警在巴黎街头巡逻，避免游行者遭袭击。(1月11日，巴黎民众在街头参加反恐游行。) REUTERS/Yves Herman
1月11日，法国巴黎，一名男子手持象征恐怖袭击遇难者的巨大铅笔参加反恐大游行。 REUTERS/Stephane Mahe
1月11日，法国民众手持遇难者眼部照片在巴黎街头参加反恐大游行。 REUTERS/Yves Herman
1月11日，巴西里约热内卢，民众在阿普多海滩手持“我是查理”的标语参加反恐游行。REUTERS/Sergio Moraes
1月11日，科特迪瓦阿比让，民众聚集在法国大使馆前手持“我们都是查理”的标语参加游行。 REUTERS/Thierry Gouegnon
1月11日，古巴哈瓦那，孩子在法国大使馆前手举“我是查理”的标语参加游行。 REUTERS/Stringer
1月11日，哥伦比亚麦德林，民众手持“我是查理”的标语参加游行。 REUTERS/Fredy Builes
1月11日，英国伦敦国家美术馆映出法国国旗，旨在声援法国和谴责恐怖主义行径。REUTERS/Eddie Keogh
1月11日，加拿大蒙特利尔，市民在法国使馆前放置鲜花和铅笔，悼念恐怖袭击案遇难者。 REUTERS/Christinne Muschi
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