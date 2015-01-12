多国政要参加法国反恐大游行

2015年1月11日，多国政要周日手臂相挽，参加巴黎逾百万民众反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。(前排由左至右)以色列总理内塔尼亚胡、马里总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔、法国总统奥朗德、德国总理默克尔、欧洲理事会主more

2015年1月11日，多国政要周日手臂相挽，参加巴黎逾百万民众反恐大游行，向近期恐怖袭击中的遇难者致敬。(前排由左至右)以色列总理内塔尼亚胡、马里总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔、法国总统奥朗德、德国总理默克尔、欧洲理事会主席图斯克和巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯参加游行。 REUTERS/Philippe Wojazer

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