律师称扎克伯格结婚时机有玄机 Mark Zuckerberg Married
Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格于美国当地时间5月20日在位于加利福尼州Palo Alto的自家后院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈(Priscilla more
扎克伯格送给普莉希拉·陈的是一枚他亲自设计的简单的红宝石戒指。目前尚不清楚两人是否签署婚前协议。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer
扎克伯格和普莉希拉·陈已将他们在Facebook页面的状态改为“已婚”。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer
5月18日，美国加州门洛帕克，Facebook在美国上市，扎克伯格在公司总部象征性地敲响上市钟以表示庆祝。 REUTERS/Reuters TV
纽约，人们通过大屏幕观看Facebook上市情况。Facebook首日挂牌表现不及预期，该公司极高的估值与交易所故障，令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近。 REUTERS/Shannon Stapleton
目前扎克伯格拥有的Facebooke股票市值接近200亿美元，并保留对公司的投票控制权。(5月16日，拉维尼，手机屏幕上显示出扎克伯格的资料图。) REUTERS/Valentin Flauraud
这次IPO使得Facebook 3,500名员工中诞生了数千名百万富翁，公司创始人和早期投资者中也出现几名亿万富翁。IPO收益中超过半数将回馈现有股东，包括Accel Partners和俄罗斯的DST Global等早期more
2011年11月7日，剑桥，扎克伯格在哈佛大学做演讲。 REUTERS/Brian Snyder
4月20日，加州Palo Alto，美国总统奥巴马在Facebook办公大楼内与扎克伯格握手。 REUTERS/Jim Young
12月26日，越南沙巴镇，普莉希拉·陈(右)与扎克伯格游览少数民族村。 REUTERS/Stringer