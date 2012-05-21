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图片 | 2012年 5月 21日 星期一 13:56 BJT

律师称扎克伯格结婚时机有玄机 Mark Zuckerberg Married

Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格于美国当地时间5月20日在位于加利福尼州Palo Alto的自家后院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈(Priscilla Chan)举行了婚礼，到场的宾客不超过100人。 Reuters/Facebook/Handout

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Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格于美国当地时间5月20日在位于加利福尼州Palo Alto的自家后院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈(Priscilla Chan)举行了婚礼，到场的宾客不超过100人。 Reuters/Facebook/Handout
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扎克伯格送给普莉希拉·陈的是一枚他亲自设计的简单的红宝石戒指。目前尚不清楚两人是否签署婚前协议。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer

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扎克伯格送给普莉希拉·陈的是一枚他亲自设计的简单的红宝石戒指。目前尚不清楚两人是否签署婚前协议。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer
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扎克伯格和普莉希拉·陈已将他们在Facebook页面的状态改为“已婚”。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer

扎克伯格和普莉希拉·陈已将他们在Facebook页面的状态改为“已婚”。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer

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扎克伯格和普莉希拉·陈已将他们在Facebook页面的状态改为“已婚”。(摄于3月27日，上海) REUTERS/Stringer
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5月18日，美国加州门洛帕克，Facebook在美国上市，扎克伯格在公司总部象征性地敲响上市钟以表示庆祝。 REUTERS/Reuters TV

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5月18日，美国加州门洛帕克，Facebook在美国上市，扎克伯格在公司总部象征性地敲响上市钟以表示庆祝。 REUTERS/Reuters TV
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纽约，人们通过大屏幕观看Facebook上市情况。Facebook首日挂牌表现不及预期，该公司极高的估值与交易所故障，令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近。 REUTERS/Shannon Stapleton

纽约，人们通过大屏幕观看Facebook上市情况。Facebook首日挂牌表现不及预期，该公司极高的估值与交易所故障，令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近。 REUTERS/Shannon Stapleton

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纽约，人们通过大屏幕观看Facebook上市情况。Facebook首日挂牌表现不及预期，该公司极高的估值与交易所故障，令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近。 REUTERS/Shannon Stapleton
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目前扎克伯格拥有的Facebooke股票市值接近200亿美元，并保留对公司的投票控制权。(5月16日，拉维尼，手机屏幕上显示出扎克伯格的资料图。) REUTERS/Valentin Flauraud

目前扎克伯格拥有的Facebooke股票市值接近200亿美元，并保留对公司的投票控制权。(5月16日，拉维尼，手机屏幕上显示出扎克伯格的资料图。) REUTERS/Valentin Flauraud

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目前扎克伯格拥有的Facebooke股票市值接近200亿美元，并保留对公司的投票控制权。(5月16日，拉维尼，手机屏幕上显示出扎克伯格的资料图。) REUTERS/Valentin Flauraud
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这次IPO使得Facebook 3,500名员工中诞生了数千名百万富翁，公司创始人和早期投资者中也出现几名亿万富翁。IPO收益中超过半数将回馈现有股东，包括Accel Partners和俄罗斯的DST Global等早期投资者。(2011年9月22日，Facebook f8开发者大会在美国旧金山开幕，扎克伯格作主题演讲。) REUTERS/Robert Galbraith

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这次IPO使得Facebook 3,500名员工中诞生了数千名百万富翁，公司创始人和早期投资者中也出现几名亿万富翁。IPO收益中超过半数将回馈现有股东，包括Accel Partners和俄罗斯的DST Global等早期投资者。(2011年9月22日，Facebook f8开发者大会在美国旧金山开幕，扎克伯格作主题演讲。) REUTERS/Robert Galbraith
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2011年11月7日，剑桥，扎克伯格在哈佛大学做演讲。 REUTERS/Brian Snyder

2011年11月7日，剑桥，扎克伯格在哈佛大学做演讲。 REUTERS/Brian Snyder

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2011年11月7日，剑桥，扎克伯格在哈佛大学做演讲。 REUTERS/Brian Snyder
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4月20日，加州Palo Alto，美国总统奥巴马在Facebook办公大楼内与扎克伯格握手。 REUTERS/Jim Young

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4月20日，加州Palo Alto，美国总统奥巴马在Facebook办公大楼内与扎克伯格握手。 REUTERS/Jim Young
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12月26日，越南沙巴镇，普莉希拉·陈(右)与扎克伯格游览少数民族村。 REUTERS/Stringer

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