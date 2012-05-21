律师称扎克伯格结婚时机有玄机 Mark Zuckerberg Married

Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格于美国当地时间5月20日在位于加利福尼州Palo Alto的自家后院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈(Priscilla more

Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格于美国当地时间5月20日在位于加利福尼州Palo Alto的自家后院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈(Priscilla Chan)举行了婚礼，到场的宾客不超过100人。 Reuters/Facebook/Handout

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