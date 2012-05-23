性感女郎排行榜 Maxim Hot 2012

美国着名的男性杂志《Maxim》杂志发布2012年最性感女郎排行榜，莱昂纳多·迪卡普里奥前女友、以色列超模芭儿·拉法莉(Bar Rafaeli)位居榜首，成为世界上最性感的女人。 REUTERS/Alessandro Bmore