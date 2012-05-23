性感女郎排行榜 Maxim Hot 2012
美国着名的男性杂志《Maxim》杂志发布2012年最性感女郎排行榜，莱昂纳多·迪卡普里奥前女友、以色列超模芭儿·拉法莉(Bar Rafaeli)位居榜首，成为世界上最性感的女人。 REUTERS/Alessandro Bmore
美籍华裔混血演员奥立薇娅·玛恩(Olivia Munn)蝉联亚军。 REUTERS/Lucy Nicholson
凭借《黑天鹅》开始走红的米娜·古妮丝(Mila Kunis)从去年的第五升到第三。 Mila Kunis. REUTERS/Mario Anzuoni
第4名：美国人气天后凯蒂·佩里(Katy Perry)，是榜单上的唯一歌手。 REUTERS/K.C. Alfred
第5名：演员奥利维亚·维尔德(Olivia Wilde)，曾出演美剧《橘子郡男孩》、《黑帮唐纳利兄弟》、《豪斯医生》等。REUTERS/Mario Anzuoni
第6名：因出演《冬天的骨头》而走红的美国新生代女演员詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)，拥有金色秀发和明亮闪烁的电眼。 REUTERS/Lucas Jackson
第7名：“新蜘蛛女”艾玛·斯通(Emma Stone)。 REUTERS/Danny Moloshok
第8名：前两任“变形金刚女郎”梅根·福克斯(Megan Fox)。 REUTERS/Mario Anzuoni
第9名：曾参演《守望者》的玛琳·阿克曼(Malin Akerman)。 REUTERS/Mario Anzuoni
第10名：美剧《胜利之光》(Friday Night Lights)女星阿德琳妮·帕里奇(Adrianne Palicki)。 REUTERS/Phil McCarten
第11名：《变形金刚3》女郎、“维多利亚的秘密”御用超模罗茜·汉丁顿-惠特莉(Rosie Huntington)，去年在榜单中排名第一。 REUTERS/Lucas Jackson
第12名：英国女演员凯特·贝金赛尔(Kate Beckinsale)，代表作有《珍珠港》。 REUTERS/Mario Anzuoni
第13名：美剧《绯闻女孩》中的布莱克·莱弗利(Blake Lively)。 REUTERS/Mario Anzuoni
第14名：热门美剧《欢乐合唱团》女星丽娅·米雪儿(Lea Michele)。 REUTERS/Mario Anzuoni
第15名：《暮光之城》系列女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，最近出演的影片有《白雪公主与猎人》。 REUTERS/Mario Anzuoni
第16名：好莱坞美艳女王查理兹·塞隆(Charlize Theron)，是第76届奥斯卡影后。 REUTERS/Mario Anzuoni
第17名：性感女星斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)。 REUTERS/Alessandro Garofalo
第18名：卡特里娜·波登(Katrina Bowden)，曾被《时尚先生》杂志(Esquire Magazine)评为“2011年最性感女星”。 REUTERS/Jessica Rinaldi
第19名：美国演员和歌手维多利亚·嘉丝蒂(Victoria Justice)。 REUTERS/Danny Moloshok
第20名：好莱坞影星詹妮弗·洛芙·海维特(Jennifer Love Hewitt)。 REUTERS/Mario Anzuoni