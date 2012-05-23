版本:
中国
图片 | 2012年 5月 23日 星期三 12:01 BJT

性感女郎排行榜 Maxim Hot 2012

美国着名的男性杂志《Maxim》杂志发布2012年最性感女郎排行榜，莱昂纳多·迪卡普里奥前女友、以色列超模芭儿·拉法莉(Bar Rafaeli)位居榜首，成为世界上最性感的女人。 REUTERS/Alessandro Bianchi

美国着名的男性杂志《Maxim》杂志发布2012年最性感女郎排行榜，莱昂纳多·迪卡普里奥前女友、以色列超模芭儿·拉法莉(Bar Rafaeli)位居榜首，成为世界上最性感的女人。 REUTERS/Alessandro Bmore

2012年 5月 23日 星期三
美国着名的男性杂志《Maxim》杂志发布2012年最性感女郎排行榜，莱昂纳多·迪卡普里奥前女友、以色列超模芭儿·拉法莉(Bar Rafaeli)位居榜首，成为世界上最性感的女人。 REUTERS/Alessandro Bianchi
Close
1 / 20
美籍华裔混血演员奥立薇娅·玛恩(Olivia Munn)蝉联亚军。 REUTERS/Lucy Nicholson

美籍华裔混血演员奥立薇娅·玛恩(Olivia Munn)蝉联亚军。 REUTERS/Lucy Nicholson

2012年 5月 23日 星期三
美籍华裔混血演员奥立薇娅·玛恩(Olivia Munn)蝉联亚军。 REUTERS/Lucy Nicholson
Close
2 / 20
凭借《黑天鹅》开始走红的米娜·古妮丝(Mila Kunis)从去年的第五升到第三。 Mila Kunis. REUTERS/Mario Anzuoni

凭借《黑天鹅》开始走红的米娜·古妮丝(Mila Kunis)从去年的第五升到第三。 Mila Kunis. REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
凭借《黑天鹅》开始走红的米娜·古妮丝(Mila Kunis)从去年的第五升到第三。 Mila Kunis. REUTERS/Mario Anzuoni
Close
3 / 20
第4名：美国人气天后凯蒂·佩里(Katy Perry)，是榜单上的唯一歌手。 REUTERS/K.C. Alfred

第4名：美国人气天后凯蒂·佩里(Katy Perry)，是榜单上的唯一歌手。 REUTERS/K.C. Alfred

2012年 5月 23日 星期三
第4名：美国人气天后凯蒂·佩里(Katy Perry)，是榜单上的唯一歌手。 REUTERS/K.C. Alfred
Close
4 / 20
第5名：演员奥利维亚·维尔德(Olivia Wilde)，曾出演美剧《橘子郡男孩》、《黑帮唐纳利兄弟》、《豪斯医生》等。REUTERS/Mario Anzuoni

第5名：演员奥利维亚·维尔德(Olivia Wilde)，曾出演美剧《橘子郡男孩》、《黑帮唐纳利兄弟》、《豪斯医生》等。REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第5名：演员奥利维亚·维尔德(Olivia Wilde)，曾出演美剧《橘子郡男孩》、《黑帮唐纳利兄弟》、《豪斯医生》等。REUTERS/Mario Anzuoni
Close
5 / 20
第6名：因出演《冬天的骨头》而走红的美国新生代女演员詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)，拥有金色秀发和明亮闪烁的电眼。 REUTERS/Lucas Jackson

第6名：因出演《冬天的骨头》而走红的美国新生代女演员詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)，拥有金色秀发和明亮闪烁的电眼。 REUTERS/Lucas Jackson

2012年 5月 23日 星期三
第6名：因出演《冬天的骨头》而走红的美国新生代女演员詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)，拥有金色秀发和明亮闪烁的电眼。 REUTERS/Lucas Jackson
Close
6 / 20
第7名：“新蜘蛛女”艾玛·斯通(Emma Stone)。 REUTERS/Danny Moloshok

第7名：“新蜘蛛女”艾玛·斯通(Emma Stone)。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 5月 23日 星期三
第7名：“新蜘蛛女”艾玛·斯通(Emma Stone)。 REUTERS/Danny Moloshok
Close
7 / 20
第8名：前两任“变形金刚女郎”梅根·福克斯(Megan Fox)。 REUTERS/Mario Anzuoni

第8名：前两任“变形金刚女郎”梅根·福克斯(Megan Fox)。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第8名：前两任“变形金刚女郎”梅根·福克斯(Megan Fox)。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
8 / 20
第9名：曾参演《守望者》的玛琳·阿克曼(Malin Akerman)。 REUTERS/Mario Anzuoni

第9名：曾参演《守望者》的玛琳·阿克曼(Malin Akerman)。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第9名：曾参演《守望者》的玛琳·阿克曼(Malin Akerman)。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
9 / 20
第10名：美剧《胜利之光》(Friday Night Lights)女星阿德琳妮·帕里奇(Adrianne Palicki)。 REUTERS/Phil McCarten

第10名：美剧《胜利之光》(Friday Night Lights)女星阿德琳妮·帕里奇(Adrianne Palicki)。 REUTERS/Phil McCarten

2012年 5月 23日 星期三
第10名：美剧《胜利之光》(Friday Night Lights)女星阿德琳妮·帕里奇(Adrianne Palicki)。 REUTERS/Phil McCarten
Close
10 / 20
第11名：《变形金刚3》女郎、“维多利亚的秘密”御用超模罗茜·汉丁顿-惠特莉(Rosie Huntington)，去年在榜单中排名第一。 REUTERS/Lucas Jackson

第11名：《变形金刚3》女郎、“维多利亚的秘密”御用超模罗茜·汉丁顿-惠特莉(Rosie Huntington)，去年在榜单中排名第一。 REUTERS/Lucas Jackson

2012年 5月 23日 星期三
第11名：《变形金刚3》女郎、“维多利亚的秘密”御用超模罗茜·汉丁顿-惠特莉(Rosie Huntington)，去年在榜单中排名第一。 REUTERS/Lucas Jackson
Close
11 / 20
第12名：英国女演员凯特·贝金赛尔(Kate Beckinsale)，代表作有《珍珠港》。 REUTERS/Mario Anzuoni

第12名：英国女演员凯特·贝金赛尔(Kate Beckinsale)，代表作有《珍珠港》。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第12名：英国女演员凯特·贝金赛尔(Kate Beckinsale)，代表作有《珍珠港》。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
12 / 20
第13名：美剧《绯闻女孩》中的布莱克·莱弗利(Blake Lively)。 REUTERS/Mario Anzuoni

第13名：美剧《绯闻女孩》中的布莱克·莱弗利(Blake Lively)。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第13名：美剧《绯闻女孩》中的布莱克·莱弗利(Blake Lively)。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
13 / 20
第14名：热门美剧《欢乐合唱团》女星丽娅·米雪儿(Lea Michele)。 REUTERS/Mario Anzuoni

第14名：热门美剧《欢乐合唱团》女星丽娅·米雪儿(Lea Michele)。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第14名：热门美剧《欢乐合唱团》女星丽娅·米雪儿(Lea Michele)。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
14 / 20
第15名：《暮光之城》系列女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，最近出演的影片有《白雪公主与猎人》。 REUTERS/Mario Anzuoni

第15名：《暮光之城》系列女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，最近出演的影片有《白雪公主与猎人》。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第15名：《暮光之城》系列女星克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，最近出演的影片有《白雪公主与猎人》。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
15 / 20
第16名：好莱坞美艳女王查理兹·塞隆(Charlize Theron)，是第76届奥斯卡影后。 REUTERS/Mario Anzuoni

第16名：好莱坞美艳女王查理兹·塞隆(Charlize Theron)，是第76届奥斯卡影后。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第16名：好莱坞美艳女王查理兹·塞隆(Charlize Theron)，是第76届奥斯卡影后。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
16 / 20
第17名：性感女星斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)。 REUTERS/Alessandro Garofalo

第17名：性感女星斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)。 REUTERS/Alessandro Garofalo

2012年 5月 23日 星期三
第17名：性感女星斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)。 REUTERS/Alessandro Garofalo
Close
17 / 20
第18名：卡特里娜·波登(Katrina Bowden)，曾被《时尚先生》杂志(Esquire Magazine)评为“2011年最性感女星”。 REUTERS/Jessica Rinaldi

第18名：卡特里娜·波登(Katrina Bowden)，曾被《时尚先生》杂志(Esquire Magazine)评为“2011年最性感女星”。 REUTERS/Jessica Rinaldi

2012年 5月 23日 星期三
第18名：卡特里娜·波登(Katrina Bowden)，曾被《时尚先生》杂志(Esquire Magazine)评为“2011年最性感女星”。 REUTERS/Jessica Rinaldi
Close
18 / 20
第19名：美国演员和歌手维多利亚·嘉丝蒂(Victoria Justice)。 REUTERS/Danny Moloshok

第19名：美国演员和歌手维多利亚·嘉丝蒂(Victoria Justice)。 REUTERS/Danny Moloshok

2012年 5月 23日 星期三
第19名：美国演员和歌手维多利亚·嘉丝蒂(Victoria Justice)。 REUTERS/Danny Moloshok
Close
19 / 20
第20名：好莱坞影星詹妮弗·洛芙·海维特(Jennifer Love Hewitt)。 REUTERS/Mario Anzuoni

第20名：好莱坞影星詹妮弗·洛芙·海维特(Jennifer Love Hewitt)。 REUTERS/Mario Anzuoni

2012年 5月 23日 星期三
第20名：好莱坞影星詹妮弗·洛芙·海维特(Jennifer Love Hewitt)。 REUTERS/Mario Anzuoni
Close
20 / 20
重播
下一图片集
伦敦奥运火炬传递 Olympic Torch Relay

伦敦奥运火炬传递 Olympic Torch Relay

精选图集

查看更多

点击排名

编辑推荐