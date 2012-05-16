24小时时事新闻(5月17日) 24Hours
5月15日，法国巴黎，社会党领导人弗朗索瓦·奥朗德参加仪式宣誓就任法国总统。在简短的就职仪式后，奥朗德火速前往柏林，就如何拯救欧元区的问题与德国总理默克尔展开面对面的会谈。 REUTERS/Regis Duvignau
5月15日，德国柏林，法国总统奥朗德与德国总理默克尔出席联合新闻发布会。默克尔表示，她与奥朗德就德法关系以及欧洲事务进行了讨论，并重申关于“财政契约”的谈判已经结束，在促进增长方面，德法双方应该就具体的方式进行进一步沟通。 REUTERS/Fabrizio Bensch
5月7日，巴西欣古国家公园，亚瓦拉皮提儿童从树上跳到欣古河中玩耍。 REUTERS/Ueslei Marcelino
5月15日，阴霾天气中的上海。美国驻上海总领事馆开始监测空气质量，自从5月12日开始监测以来，该空气监测站还没有录得过空气质量“健康”的情况，更多时间的读数趋向于“不健康”，或是较之好一点的“对敏感人群不健康”。 REUTERS/Carlos Barria
5月14日，巴基斯坦卡拉奇，停放着的北约运油车。巴基斯坦举行内阁国防会议讨论与美国关系，重点讨论重新开放北约驻阿富汗部队在巴境内的补给线问题。去年11月，美军空袭巴边防哨所造成巴士兵重大伤亡后，巴方随即封锁了北约驻阿部队的补给线。 REUTERS/Athar Hussain
5月15日，西班牙马德里，民众走上街头，举行“愤怒大游行”，抗议政府“劫贫济富”的财政紧缩政策，对生活水平每况愈下表示强烈不满。 REUTERS/Juan Medina
5月15日，英国伦敦，人们在迎接英国女王伊丽莎白参观Wild London期间躲避冰雹。 REUTERS/Suzanne Plunkett
5月13日，海南海口，彩虹和闪电同时在天空显现的美景。 REUTERS/China Daily
5月15日，阿富汗洛加尔省首府巴拉基巴拉克市，一名开会的官员通过窗户注视在外面警戒的美军士兵。 REUTERS/Danish Siddiqui
5月15日，印度新德里，孩子们清晨在亚穆纳河边玩耍。 REUTERS/Ahmad Masood
5月12日，世界七人制橄榄球系列赛在英国伦敦特威肯纳姆体育场举行，观众身穿犹太拉比服装拍照。 REUTERS/Eddie Keogh
一名观众穿着斑马纹鞋。REUTERS/Eddie Keogh
5月15日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，人们在救援人员和消防员比赛期间参加疏散人员过程。 REUTERS/Ilya Naymushin
5月15日，黎巴嫩贝鲁特，一个10岁的孩子坐在水烟店内吸水烟。 REUTERS/Jamal Saidi
5月15日，约旦河西岸城市拉马拉，巴勒斯坦示威者与以色列军队发生冲突。巴勒斯坦当日迎来第64个“灾难日”，数千名巴勒斯坦人举行游行集会等纪念活动，并与以军爆发冲突，造成20多名巴勒斯坦人受伤。 REUTERS/Mohamad Torokman
5月15日，孟加拉达卡，民营学校教师参加抗议活动，要求与公立学校老师享受同等工资水平。 REUTERS/Andrew Biraj