24小时时事新闻(5月17日) 24Hours

5月15日，阴霾天气中的上海。美国驻上海总领事馆开始监测空气质量，自从5月12日开始监测以来，该空气监测站还没有录得过空气质量“健康”的情况，更多时间的读数趋向于“不健康”，或是较之好一点的“对敏感人群不健康”。 REUTERS/Carlos Barria