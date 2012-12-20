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中国

男士爱美丽 Men and Cosmetics 2012

作者
BAZUKI MUHAMMAD
2012年 12月 20日 星期四

爱美之心，人皆有之。随着社会的发展和进步，男人们对自己的肌肤保养逐渐重视起来，已步入了他们的美容时代。(2012年12月7日，马来西亚八打灵再也，一名男子化妆。) REUTERS/Bazuki Muhammad

2012年 12月 20日 星期四
爱美之心，人皆有之。随着社会的发展和进步，男人们对自己的肌肤保养逐渐重视起来，已步入了他们的美容时代。(2012年12月7日，马来西亚八打灵再也，一名男子化妆。) REUTERS/Bazuki Muhammad
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作者
BOBBY YIP
2012年 12月 20日 星期四

12月4日，香港，一名男子在会所护肤。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 12月 20日 星期四
12月4日，香港，一名男子在会所护肤。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
BOBBY YIP
2012年 12月 20日 星期四

一名男性顾客在会所保养皮肤。REUTERS/Bobby Yip

2012年 12月 20日 星期四
一名男性顾客在会所保养皮肤。REUTERS/Bobby Yip
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作者
BOBBY YIP
2012年 12月 20日 星期四

一名男子在会所进行皮肤保养。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 12月 20日 星期四
一名男子在会所进行皮肤保养。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
ISSEI KATO
2012年 12月 20日 星期四

2006年3月24日，日本东京，一名男子在美容沙龙护肤。REUTERS/Issei Kato

2012年 12月 20日 星期四
2006年3月24日，日本东京，一名男子在美容沙龙护肤。REUTERS/Issei Kato
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作者
HO
2012年 12月 20日 星期四

2005年5月9日，澳大利亚白日梦岛，“全球最棒工作”入围者George Karellas修理脚部。为宣传大堡礁，推动当地旅游业的发展，澳大利亚昆士兰旅游局通过互联网招聘岛屿看护员，任职者每周只需工作3个小时，半年工作的薪金却高达15万澳元。 REUTERS/Tourism Queensland/Eddie Safarik/Handout

2012年 12月 20日 星期四
2005年5月9日，澳大利亚白日梦岛，“全球最棒工作”入围者George Karellas修理脚部。为宣传大堡礁，推动当地旅游业的发展，澳大利亚昆士兰旅游局通过互联网招聘岛屿看护员，任职者每周只需工作3个小时，半年工作的薪金却高达15万澳元。 REUTERS/Tourism Queensland/Eddie Safarik/Handout
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作者
DAVID MDZINARISHVILI
2012年 12月 20日 星期四

2007年10月12日，阿塞拜疆小镇Naftalan，一名男子泡在原油中疗养。据认为原油泡澡可治皮肤病、风湿、关节炎以至神经紧张。 REUTERS/David Mdzinarishvili

2012年 12月 20日 星期四
2007年10月12日，阿塞拜疆小镇Naftalan，一名男子泡在原油中疗养。据认为原油泡澡可治皮肤病、风湿、关节炎以至神经紧张。 REUTERS/David Mdzinarishvili
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作者
BOBBY YIP
2012年 12月 20日 星期四

12月3日，香港，一家购物商场的男性护肤品柜台。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 12月 20日 星期四
12月3日，香港，一家购物商场的男性护肤品柜台。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
BOBBY YIP
2012年 12月 20日 星期四

一名男子的身影映射在Laneige化妆品海报上。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 12月 20日 星期四
一名男子的身影映射在Laneige化妆品海报上。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
BAZUKI MUHAMMAD
2012年 12月 20日 星期四

12月7日，马来西亚八打灵再也，一名男子在公寓中化妆。 REUTERS/Bazuki Muhammad

2012年 12月 20日 星期四
12月7日，马来西亚八打灵再也，一名男子在公寓中化妆。 REUTERS/Bazuki Muhammad
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作者
Eriko Sugita
2012年 12月 20日 星期四

2003年4月17日，日本东京，一名模特展示美甲。 REUTERS/Eriko Sugita ES/CC

2012年 12月 20日 星期四
2003年4月17日，日本东京，一名模特展示美甲。 REUTERS/Eriko Sugita ES/CC
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作者
BENOIT TESSIER
2012年 12月 20日 星期四

12月3日，在巴黎时装周上，男模安德烈·佩芝(Andrej Pejic)展示法国设计师高缇耶的新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier

2012年 12月 20日 星期四
12月3日，在巴黎时装周上，男模安德烈·佩芝(Andrej Pejic)展示法国设计师高缇耶的新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
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作者
JOSE MIGUEL GOMEZ
2012年 12月 20日 星期四

5月25日，哥伦比亚波哥大，时任总统候选人桑托斯(Juan Manuel Santos)化妆准备参加电视辩论。 REUTERS/Jose Miguel Gomez

2012年 12月 20日 星期四
5月25日，哥伦比亚波哥大，时任总统候选人桑托斯(Juan Manuel Santos)化妆准备参加电视辩论。 REUTERS/Jose Miguel Gomez
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作者
HANS DERYK
2012年 12月 20日 星期四

2007年9月9日，美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯，时任民主党候选人奥巴马化妆。 REUTERS/Hans Deryk

2012年 12月 20日 星期四
2007年9月9日，美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯，时任民主党候选人奥巴马化妆。 REUTERS/Hans Deryk
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