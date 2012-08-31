默克尔半年内二度访华 Merkel visit to China 2012
2012年8月30日，北京人民大会堂，礼兵准备迎接德国总理默克尔到访。 REUTERS/Jason Lee
当日，德国总理默克尔率代表团访问中国，这是其年内第二次访华。 REUTERS/Jason Lee
这是默克尔自2005年出任德国总理以来的第六次访华。她最近一次来北京是在2月，而后4月在汉诺威贸易博览会期间又会晤了中国总理温家宝。 REUTERS/Jason Lee
默克尔此次访华“阵容强大”，不仅有包括财政部长朔伊布勒、副总理兼经济部长罗斯勒、外交部长韦斯特韦勒和环境部长阿尔特迈尔等在内的7位部长和两位国务秘书，还有20多名高级商务人士随行，其中包括空客母公司欧洲宇航防务集团的首席more
中国国务院总理温家宝在北京人民大会堂与德国总理默克尔举行会谈，并共同主持第二轮中德政府磋商。 REUTERS/Diego Azubel/Pool
中国总理温家宝与德国总理默克尔共同主持，中方8位部长和5位副部长、德方7位部长和2位国务秘书参加磋商。 REUTERS/David Gray
双方还签署《大众汽车自动变速器天津项目联合声明》、《固网宽带项目协议》、《空客中国总装线二期框架协议》等。其中签署的《工银租赁公司与空中客车公司A320系列飞机采购协议》，涉及合同金额大约为35亿美元。 REUTERS/more
中国国家主席胡锦涛在人民大会堂会见德国总理默克尔。 REUTERS/Diego Azubel/Pool
中国国务院副总理李克强会见德国总理默克尔，德国外长韦斯特韦勒(左)陪同会见。 REUTERS/How Hwee Young/Pool
中国国家副主席习近平在北京人民大会堂会见德国总理默克尔。 REUTERS/Diego Azubel/Pool
今年是中德建交40周年。在此次中德领导人会晤后，第15次中欧领导人峰会将于9月20日在布鲁塞尔举行。 REUTERS/David Gray